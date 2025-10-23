US-Präsident Trump hat Binance-Gründer Zhao begnadigt. Dieser hatte sich 2023 schuldig bekannt, gegen Geldwäschegesetze verstoßen zu haben und eine viermonatige Haftstrafe abgesessen. Warum Kritiker:innen jetzt Korruptionsvorwürfe äußern. Im November 2023 hatte Binance-Gründer Changpeng "CZ" Zhao sich vor einem Bundesgericht in Seattle, im US-Bundesstaat Washington, schuldig bekannt. Unter anderem waren ihm Verstöße gegen US-Geldwäsche- und Sanktionsgesetze ...

