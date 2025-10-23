Von der Deal-Suche bis zum Portfoliomanagement gestaltet Foresight die Zukunft der Datenverarbeitung auf dem privaten Markt.

Foresight läutet die nächste Generation privater Marktsoftware ein, indem es seinen Kunden die Möglichkeit bietet, ihre einheitlichen Daten vor und nach dem Abschluss von Geschäften in natürlicher Sprache abzufragen. Heute kündigte das Unternehmen neue KI-Funktionen an, mit denen Kunden über den neuen Model Context Protocol (MCP)-Server sowohl innerhalb der Foresight-Plattform als auch in ChatGPT, Claude und Glean Fragen stellen können. Dealmaker auf dem privaten Markt können die KI von Foresight nach Listen potenzieller Unternehmen fragen, und jeder, der Entscheidungen nach dem Abschluss trifft, kann auf den Desktop- oder Mobilschnittstellen von Foresight in natürlicher Sprache Fragen zum Portfolio stellen, Szenarien modellieren und Workflows ausführen.

"Der 15 Billionen Dollar schwere Privatmarkt basiert auf Datensilos und Excel, was zu unnötiger Undurchsichtigkeit geführt hat. Foresight erschließt die Daten und Analysen, die Fondsmanager und Finanzinstitute benötigen, indem es KI einsetzt, um die Systeme und Quellen von Privatmarktdaten zu vereinheitlichen und sie durch großartige Benutzeroberflächen für die Beschaffung, Due Diligence und das Portfoliomanagement nutzbar zu machen. Mit dieser Produktveröffentlichung vereinfachen wir diesen Zugang, indem wir unseren Kunden ermöglichen, mit ihren vereinheitlichten Daten in KI-Tools zu arbeiten, die sie bereits täglich nutzen", sagte Jason Miller, Gründer und CEO von Foresight.

Der private Markt durchläuft derzeit eine digitale Transformation, die durch die Notwendigkeit, datengesteuert zu werden, vorangetrieben wird. Banken arbeiten daran, die Synergien zwischen Kredit-, Vermögensverwaltungs- und M&A-Teams zu nutzen, und die Vereinheitlichung von Daten steht im Mittelpunkt dieser Bemühungen. Venture-Capital-, Wachstums- und Private-Equity-Unternehmen, die sich bei der Beschaffung auf Reputationsdaten und lange Stunden reaktiver Excel-Modellierung nach der Investition verlassen haben, evaluieren derzeit ihre Datenstrategie und ihren Tech-Stack und suchen nach Möglichkeiten, ohne Personalaufstockung zu skalieren.

"Plattformen wie ChatGPT, Claude und Glean erweitern die Möglichkeiten der Interaktion zwischen Benutzern und Software. Während traditionelle Benutzeroberflächen mit großen Datenmengen und komplexen Analysen glänzen, kann jedes Softwareprodukt von der Flexibilität der dialogorientierten KI profitieren, und wir freuen uns, dies unseren Kunden bieten zu können", sagte Dan Spector, der Anfang dieses Jahres von Amazons Team für künstliche allgemeine Intelligenz (AGI) zu Foresight kam.

Seit seiner Einführung im Frühjahr 2023 hat sich Foresight schnell als führende Daten- und Analyseplattform auf dem privaten Markt etabliert, mit Kunden aus den Bereichen Risikokapital, Wachstum und Private Equity sowie Nutzern aus allen Teams. Kunden von Foresight Sourcing können dynamische Pipelines mit relevanten Geschäftsmöglichkeiten erstellen und Unternehmensprofile einsehen, die durch die Integration mit CRMs und Produktivitätswerkzeugen auf einzigartige Weise alternative Recherche-Feeds und First-Party-Daten kombinieren. Kunden von Foresight Portfolio können dank der branchenweit ersten Integrationen mit Fondsbuchhaltung, Cap-Tabelle und KPI-Daten Fonds modellieren, Unternehmensszenarien durchspielen und hochwertige LP- und GP-Berichte erstellen.

Die Mission von Foresight ist es, den privaten Markt durch Daten zu verbinden, und diese Mission wird dadurch beschleunigt, dass Foresight-Kunden die Möglichkeit haben, Daten mithilfe von KI zu erfassen, darauf zuzugreifen und zu verarbeiten. Erfahren Sie hier mehr über die Einführung des AI-Produkts von Foresight im Herbst.

Über Foresight

Die klügsten Akteure auf dem privaten Markt nutzen die Plattform von Foresight, um ihre besten Entscheidungen zu treffen. Die KI-gesteuerte Infrastruktur von Foresight integriert alle Quellen von Daten privater Unternehmen vor und nach der Investition wie Sourcing-Feeds, CRM, KPI, Cap Table und Fondsbuchhaltung und ermöglicht es Benutzern, diese Daten in den SaaS-Modulen für Sourcing, Due Diligence und Portfoliomanagement abzufragen und zu analysieren. Durch die Lösung des branchenweiten Problems von isolierten Daten und unverbundenen Punkt-Tools macht Foresight seine Kunden intelligenter, schneller und effizienter. Zu den Kunden von Foresight zählen Venture-Manager, die Daten und KI nutzen möchten, um ohne Personalaufstockung zu skalieren, bis hin zu globalen Private-Equity-Firmen, die sich der datengesteuerten Transformation verschrieben haben. Foresight hat seinen Hauptsitz in New York City und eine Niederlassung in San Francisco und wird von NEA, Greycroft und KDX Ventures unterstützt. Erfahren Sie mehr unter Foresight.ai.

