Der Mistrade-Antrag wurde abgelehnt. Folgende Geschaefte in der ISIN DE000UP7MNU7, Wertpapier-Name: Call 19.12.25 Tesla 460, werden nicht aufgehoben:
Der Mistrade-Antrag wurde abgelehnt. Folgende Geschaefte in der ISIN DE000UP78041, Wertpapier-Name: Call 19.12.25 Tesla 500, werden nicht aufgehoben:
Datum Zeit Volumen Preis
23.10.2025 18:33:18 10,000 2.37
23.10.2025 18:46:33 6,000 1.56
