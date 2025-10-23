Dem Mistrade-Antrag wurde stattgegeben. Folgende Geschaefte in der ISIN DE000UP79TY5, Wertpapier-Name: Call 19.12.25 Tesla 490, wurden aufgehoben: Dem Mistrade-Antrag wurde stattgegeben. Folgende Geschaefte in der ISIN DE000UP635M6, Wertpapier-Name: Call 19.12.25 Tesla 450, wurden aufgehoben: Dem Mistrade-Antrag wurde stattgegeben. Folgende Geschaefte in der ISIN DE000UP78041, Wertpapier-Name: Call 19.12.25 Tesla 500, wurden aufgehoben: Datum Zeit Volumen Preis 23.10.2025 18:39:39 8,000 1.46 23.10.2025 18:39:57 2,000 2.8 23.10.2025 18:40:49 2,000 1.7

