Aurigene Oncology Limited, ein biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium, das neuartige Therapien in der Onkologie entwickelt, gab heute bekannt, dass es neue Daten aus seiner proprietären Targeted Protein Degradation (TPD) und Proximity Inducer Platform (A-PROX) auf der AACR-NCI-EORTC International Conference on Molecular Targets and Cancer Therapeutics vorstellen wird, die vom 22. bis 26. Oktober 2025 im Hynes Convention Center in Boston, Massachusetts, stattfindet.

Die A-PROX-Plattform von Aurigene integriert Bibliotheksscreening, direkt biologisch wirksame Chemikalien, proprietäre ternäre Komplex-Assays, Modellierungsalgorithmen und strukturbasiertes Design, um die Entdeckung und Optimierung von Proteinabbauprodukten, molekularen Klebstoffen und Proximity-Induktoren zu beschleunigen.

Durch diesen integrierten Ansatz hat Aurigene ein starkes präklinisches Portfolio an Degradern der nächsten Generation entwickelt, darunter einen SMARCA2-selektiven Degrader, der kürzlich die Zulassung als Investigational New Drug (IND) von der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) erhalten hat, einen Pan-KRAS-Degrader, einen SMARCA4-selektiven Degrader und einen p300-Degrader.

"Unsere A-PROX-Plattform stellt einen bedeutenden Fortschritt bei der rationalen Entdeckung gezielter Proteinabbauprodukte und molekularer Klebstoffe dar", erklärte Dr. Murali Ramachandra, CEO von Aurigene Oncology Ltd. "Wir freuen uns, unsere Fortschritte auf der AACR-NCI-EORTC-Konferenz vorstellen zu dürfen und weiterhin differenzierte Therapien voranzutreiben, die das Potenzial haben, die Krebsbehandlung zu revolutionieren."

Diese Programme unterstreichen die Fähigkeit von Aurigene, wirksame, paralog-selektive und mutagen-agnostische Degrader zu entwickeln, die es ermöglichen, bisher nicht medikamentös behandelbare onkologische Signalwege anzugehen. Die firmeneigene langwirksame injizierbare (LAI) Formulierung von Aurigene ermöglicht eine seltene intravenöse Verabreichung, bei den meisten Molekülen nur einmal alle drei Wochen, bei gleichbleibend hervorragender Wirksamkeit.

Posterpräsentationen

Titel: Identification of an orally bio-available SMARCA2 selective degrader for treatment of SMARCA4 mutant cancers

Vortragender Autor: Susanta Samajdar

Präsentationsdatum/-zeit: 25. Oktober, 12:30 bis 16:00 Uhr ET

Abstraktnummer: C025

Diese Präsentation beschreibt die Identifizierung und Charakterisierung eines oral bioverfügbaren SMARCA2-Degraders mit guter Wirksamkeit und Selektivität gegenüber SMARCA4. SMARCA2 und SMARCA4 regulieren die Chromatinarchitektur, indem sie Nukleosomen auf der DNA mobilisieren und neu positionieren, was für verschiedene genomische Funktionen von entscheidender Bedeutung ist, darunter die Transkriptionsregulation, die DNA-Rekombination und -Reparatur sowie die mitotische Chromosomensegregation. Funktionsverlustmutationen oder die Stilllegung von SMARCA4 werden häufig bei verschiedenen Krebsarten beobachtet, bei denen die Tumorentstehung vom verbleibenden SMARCA2-Abbauprodukt abhängig wird, das gegenüber SMARCA4 eine hohe Wirksamkeit und Selektivität aufweist. In dieser Studie zeigte der führende SMARCA2-Degradator in mehreren SMARCA4-defizienten Zelllinien-abgeleiteten Xenotransplantatmodellen (CDX) bei gut verträglichen Dosierungen eine starke Antitumoraktivität, die durch einen effizienten SMARCA2-Abbau hervorgerufen wurde. Darüber hinaus hat AUR110, ein Kandidat mit US-FDA-Zulassung für erste Studien am Menschen, unter Verwendung der firmeneigenen langwirksamen injizierbaren (LAI) Formulierung von Aurigene nach einer intravenösen Verabreichung alle drei Wochen eine starke und vergleichbare Antitumoraktivität gezeigt.

Aurigene wird auf der Konferenz auch weitere Pipeline-Programme in Posterpräsentationen vorstellen, darunter:

Titel: Discovery and development of a highly differentiated, efficacious, first-in-class anti-SIRPa/ß dual antibody with single agent phagocytosis activity

Vortragender Autor: Subhra Chakrabarty

Präsentationsdatum/-zeit: 24. Oktober, 12:30 bis 16:00 Uhr ET

Abstraktnummer: B077

Titel: Discovery and preclinical characterization of novel macrocyclic KIF18A inhibitors for treatment of chromosomally instable tumors

Vortragender Autor: Susanta Samajdar

Präsentationsdatum/-zeit: 23. Oktober, 12:30 bis 16:00 Uhr ET

Abstraktnummer: A030

Titel: Development of a Differentiated, Best-in-Class oral Cbl-b inhibitor with Robust Immune Activation and Favourable Safety for Cancer Immunotherapy

Vortragender Autor: Susanta Samajdar

Präsentationsdatum/-zeit: 25. Oktober, 12:30 bis 16:00 Uhr ET

Abstraktnummer: C059

Über Aurigene Oncology Limited:

Aurigene Oncology Limited, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Dr. Reddy's Laboratories (BSE: 500124, NSE: DRREDDY, NYSE: RDY, NSEIFSC: DRREDDY), ist ein Biotechnologieunternehmen im klinischen Stadium, das sich der Entwicklung neuartiger und wirksamer Therapeutika für die Behandlung von Krebserkrankungen verschrieben hat. Aurigene wurde im Jahr 2001 gegründet und hat zur Entdeckung von 21 neuen chemischen Wirkstoffen für die klinische Entwicklung beigetragen. Einige dieser Moleküle wurden in Zusammenarbeit mit globalen Pharma- und Biotech-Unternehmen entwickelt, während die übrigen eigenständig entwickelt wurden. Die klinische Pipeline von Aurigene mit vielversprechenden ersten klinischen Ergebnissen umfasst einen erstklassigen oralen Inhibitor des Immun-Checkpoint-Proteins CD47, einen erstklassigen Inhibitor von DHODH, einem Enzym im Pyrimidin-Biosyntheseweg, einen erstklassigen Inhibitor der Acetyltransferasen CBP und p300 sowie einen erstklassigen Inhibitor der MALT1-Protease, die die B-Zell-Rezeptor-Signalübertragung beeinflusst. Aurigene verfügt außerdem über eine starke präklinische Pipeline, darunter fortgeschrittene Programme, die auf dem selektiven Abbau von SMRACA2, Pan-KRAS, SMARCA4 und p300 basieren.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.aurigene.com und folgen Sie uns auf LinkedIn und X.

