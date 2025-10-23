Bitcoin-Kurs-Prognose: Öl-Schock könnte nun die Zinsfantasie gefährden

Das Sentiment der Investoren ist mit einem Crypto Fear & Greed Index in der Angstzone noch immer angeschlagen und kann sich erst langsam wieder von dem Schock der angedrohten Zölle der USA erholen, obwohl schon wieder Deeskalationssignale gegeben wurden. Dennoch wurden viele Krisenherde der Erde nicht behoben und daher könnte ein steigender Ölpreis bald auch den Bitcoin-Kurs noch einmal belasten. Erfahren Sie jetzt nähere Details in diesem Artikel.

Öl-Schock könnte bald auch Bitcoin belasten

Am heutigen Tage wurden die beiden größten russischen Ölunternehmen Rosneft und Lukoil von den USA sanktioniert, was zu einem Anstieg des Brent-Ölpreises um 5 % und der US-Staatsanleihen führte. Deswegen gehen laut CME FedWatch die Fed Fund Futures am 29. Oktober nur noch zu 98,9 % von einer Zinssenkung um 25 Basispunkte und zu 1,1 % von 0 aus, während vorher sogar im einstelligen Prozentbereich 50 Basispunkte erwartet wurden.

Gemeinsam kommen die Unternehmen auf eine globale Exportmenge von 4 bis 5 Mio. Barrel pro Tag. Darüber hinaus wurde von der EU über ein Sanktionspaket für LNG und Energie verabschiedet, welches ebenfalls Druck auf den Sektor auslöst. Laut Schätzungen könnte es die Exportmenge um bis zu 1,9 Mio. Barrel pro Tag verringern, was 25 % des russischen Öl-Exports und 5 % des globalen Ölangebots entspricht.

Bereits ein Ausfall von 1 Mio. Barrel pro Tag kann zu Erhöhungen des Ölpreises um 5 bis 10 USD führen, sodass bei 2 Mio. schon 15 bis 20 USD möglich wären. Ebenso stieg der Rohölpreis durch den russischen Angriff im Jahr 2022 kurzfristig um 30 USD. Historisch hat bereits ein 10 USD höherer Ölpreis zu einer 0,2 % bis 0,4 % höheren Inflation geführt. Somit sind 0,5 bis 0,8 % möglich, während die Inflationsrate schon jetzt deutlich über dem Ziel der Fed ist. Allerdings wäre die EU davon stärker betroffen.

Bitcoin-Kurs-Prognose für 2025 und darüber hinaus

Bitcoin-Tageschart | Quelle: Tradingview

Sollte es aufgrund der neuen Sanktionen und der historischen Erhöhungen der US-Zölle in diesem Jahr noch zu einer steigenden Inflation kommen, könnte auch das Ende des Vierjahreszyklus von Bitcoin noch einmal Druck ausüben. Denn somit hätte die amerikanische Notenbank weniger Spielraum für Zinssenkungen.

Kurzfristig könnte dies noch einmal zu höheren Verlusten von Bitcoin auf 95.000 bis 100.000 USD führen, insbesondere, wenn auch die Aktienmärkte korrigieren. Mittelfristig dürften hingegen mehr von den Fiatwährungen in den Wertspeicher BTC flüchten, um sich gegenüber den Preiserhöhungen zu schützen.

Darüber hinaus könnte Bitcoin als Alternative zum US-Dollar und anderen Fiatwährungen zunehmend an Bedeutung gewinnen. Aber auch staatliche Konfiszierungen des Vermögens zur Kriegsfinanzierung könnten die Anleger wegen der höheren Sicherheit vor staatlichen Eingriffen stärker in Kryptowährungen treiben.

Aber auch sonst sieht der Ausblick auf Bitcoin positiv aus. Förderlich auswirken dürfte sich das neuste Fed-Engagement, die akkommodierende Geldpolitik, die förderliche Regulierung sowie die institutionelle Adoption durch ETFs, Tokenisierung & Treasuries, wobei Letztere einen stärkeren Einfluss auf das Bitcoin-Angebot als das Halving haben. Daher könnte der Zyklus dieses Mal auch länger fortgesetzt werden.

THE MONEY PRINTER IS BACK ON.



Global M2 money supply just exploded to $137T - up $8T in six months.

That's the fastest liquidity surge since COVID.



Gold already woke up.Bitcoin is still sleeping… just like in 2020.



Back then, M2 grew +21% by year-end.

Bitcoin followed… pic.twitter.com/sS2eucEtfO - Giannis Andreou (@gandreou007) October 23, 2025

Zudem hat die Fed bei ihrem letzten Treffen die Zinsen gesenkt und wird es aufgrund des schwachen Arbeitsmarktes laut den Fed Fund Futures wohl auch noch einmal in diesem Monat tun. Daher konnte sich der Markt auch schnell wieder von dem ersten Schock erholen, was aber auch auf die vorherige Korrektur und den neuen Rekord der globalen Geldmenge M2 zurückzuführen ist, die noch die nächsten 2 bis 3 Monate unterstützt.

Nutzen-Nachfrage kann Bitcoin bald so wie noch nie antreiben

Nachdem die Marktkapitalisierung von Bitcoin mittlerweile schon mehr als 2 Bio. USD erreicht hat, nahm das Steigerungspotenzial im Vergleich zu den Anfangsjahren deutlich ab. Dies ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass BTC noch immer hauptsächlich als ein Inflationsschutz gekauft wird.

Schließlich wurde seine Infrastruktur bereits vor über einem Jahrzehnt entwickelt und hat seitdem nur marginale Änderungen erfahren, um somit für die maximale Sicherheit und Vertrauenswürdigkeit zu sorgen, was die Kerneigenschaften von Bitcoin sind und ihm zu seiner heutigen Rolle verholfen haben.

Mithilfe der neuartigen Bitcoin-Skalierungslösung Bitcoin Hyper sollen diese Eigenschaften erhalten bleiben. Allerdings bekommt die Basischain über die Anbindung der SVM (Solana Virtual Machine) eine blitzschnelle, preiswerte und skalierbare App-Layer, die Vergleichbare Eigenschaften wie Solana erreicht, die zu den schnellsten Chains der Industrie zählt.

Durch diese Fusion treffen eine hohe Ausführungsgeschwindigkeit, kaum spürbare Gebühren und eine zumindest theoretisch unendlich skalierbare Bandbreite auf die unübertroffene Sicherheit und die beachtliche Liquidität von Bitcoin. Da somit alle BTC und viel Kapital nützlich gemacht werden, kann das Ökosystem schnell prosperieren.

Mithilfe von Bitcoin Hyper könnte sich Bitcoin zur führenden dezentralen Infrastruktur entwickeln, während er zuvor noch nicht einmal für Peer-to-Peer-Transaktionen ausreichend war, wie der Bitcoin-Entwickler Hal Finney feststellte. Die neue Skalierungslösung bietet hingegen eine effiziente zweite Schichte, ähnlich wie es einer der Mitbegründer erdachte.

Daher sind die bullischen Prognosen und die hohen Mittelzuflüsse der Wale nicht verwunderlich. Somit konnte Bitcoin Hyper mit seinem Fundraising bisher 24,64 Mio. USD einnehmen. In den nächsten beiden Tagen werden die von allen Netzwerkteilnehmern benötigten HYPER-Token über den Presale für 0,013165 USD angeboten.

