Snorter Bot Token noch 4 Tage im ICO: Schnellster und günstigster Bot startet bald

In einem rasanten Tempo schreitet derzeit der Vorverkauf von Snorter Bot Token voran, da die Investoren die vielversprechende Chance in dem einzigartigen Projekt erkannt haben, welches das Krypto-Trading neugestalten soll. Da viele von beachtlichen Anstiegen ausgehen, wollen sie sich vermutlich vorher noch die guten Konditionen für das Projekt und höhere Renditen sichern.

Offiziell wurde der Vorverkauf zwar schon an diesem Montag beendet, jedoch aufgrund der überwältigenden Nachfrage noch einmal verlängert, damit die Nachzügler ebenfalls eine faire Einstiegschance erhalten. Daher ist der SNORT-Coin noch für weitere sieben Tage für den Listungspreis von 0,1083 USD erhältlich.

Sobald Snorter von den großen Kryptobörsen eingeführt wurde, könnte er schnell im Preis ansteigen, da auch bald der Launch des Trading-Bots geplant ist, welcher noch einmal für eine unterstützende organische Nachfrage sorgt.

Aber auch die Vorteile des auf Solana basierenden Telegram-Handelsroboters sind Gründe für eine überdurchschnittliche Kursentwicklung, da er mit seiner Leistung andere Anbieter in den Schatten stellt.

Bisher haben die Investoren SNORT-Coins für umgerechnet mehr als 5,46 Mio. USD erworben und noch ist kein Ende in Sicht. Wer sich nun noch einen Vorteil gegenüber den späteren Investoren sichern will, muss sich beeilen. Denn bereits am 27. Oktober um 16 Uhr können die Coins beansprucht werden.

Darum ist das Interesse an Snorter so groß

Der neuartige Krypto-Trading-Bot von Snorter verlangt von seinen Tokeninhabern lediglich eine Gebühr in Höhe von 0,85 %, womit es die günstige Option in der gesamten Kryptoindustrie ist. Somit kann wiederum für eine natürliche Nachfrage nach dem eigenen Token gesorgt werden.

Snorter Bot wurde zwar auf Solana gestartet, soll später jedoch auch noch zahlreiche weitere Blockchains unterstützen. Mit diesem technologischen Design können Netzwerküberlastungen und hohe Gebühren vermieden werden, von welchen die Ethereum-Handelsroboter oft betroffen sind.

Im Unterschied bietet Snorter Vorteile bezüglich der Geschwindigkeit und Kosteneffizienz. Diese Eigenschaften treten vor allem dann zum Vorschein, wenn das Interesse an den Kryptowährungen am größten ist und Millisekunden entscheidend sind.

Ein Kernelement von Snorter ist die fortschrittliche Analyse-Engine, welche in Echtzeit Transaktionswarteschlangen, Validator-Feeds und Liquiditätspools überwacht. Somit sollen neu gestartete Coins und sich schnell bewegende Assets aufgezeigt werden, bevor sie von der breiten Öffentlichkeit gesehen wurden.

Alle Daten durchlaufen einem mehrschichtigen Filtersystem, welches die Arbeit für die Investoren abnimmt, sie vor Verlusten besser schützt und höhere Gewinne ermöglicht. Denn es werden unter anderem Coins mit geringer Liquidität, potenzielle Rug Pulls und Honeypots aussortiert, während gleichzeitig MEV-Preismanipulationen verhindert werden.

Wer nicht viele Erfahrungen oder Zeit hat, kann auch die Copytrading-Funktion von Snorter verwenden. Über diese kann man ganz einfach dem Smart Money oder Insider-Wallets mit einer hohen Trefferquote und Profitabilität folgen. Dank der hohen Geschwindigkeit, stellt der Snorter Bot dabei andere Trading-Bots in den Schatten.

Insgesamt baut Snorter somit ein zugängliches und leistungsstarkes Handelsökosystem auf, das Geschwindigkeit, Erschwinglichkeit und Intelligenz vereint. Somit erhalten die Nutzer Vorteile beim Trading und können sich über den SNORT-Coin an dem Projekt beteiligen.

Vergleich mit Banana Gun verdeutlicht Potenzial von Snorter Bot Token

Frühe Käufer wollen Teil der Wachstumsstory von Snorter Bot Token werden. Viele Analysten nutzen den auf Ethereum basierenden Handelsroboter Banana Gun als Benchmark und sehen dessen Anstieg als einen nützlichen Indikator, um das Potenzial von SNORT einzuschätzen.

Banana Gun konnte mit seinem Fundraising laut Berichten 1,2 Mio. USD erzielen und nach der Markteinführung 48 Mio. USD. Dies entspricht einer Steigerung um den Faktor 40x. Aber damit war noch lange nicht Schluss, da die Marktkapitalisierung auf fast 250 Mio. USD erhöht wurde, was im Vergleich zum Presale 208x entspricht.

Der Snorter Bot Token kommt aktuell auf eine vollständig verwässerte Marktkapitalisierung in Höhe von 54 Mio. USD, wenn man den Listungspreis mit dem Gesamtangebot multipliziert. Somit bietet sich ein deutliches Steigerungspotenzial, wobei der Vorverkauf schon jetzt 4,5-mal so viel wie Banana Gun einnehmen konnte.

Sollte der SNORT-Coin ebenso wie BANANA eine Bewertung von 250 Mio. USD erreichen, entspräche dies einem Gewinn von 4,6x. Im Unterschied zu diesem, hat er sich jedoch auf Solana positioniert, was ihm einen Vorteil gewährt.

Schließlich sind somit niedrigere Gebühren und eine schnellere Transaktionsverarbeitung möglich, während gleichzeitig ein Multichain-Ökosystem bereitgestellt wird. Wie bereits erwähnt, ist er mit Transaktionsgebühren von 0,85 % der günstigste Handelsroboter.

Dies fördert wiederum das langfristige Halten des eigenen SNORT-Coins. Ebenso wird es durch den Staking-Mechanismus getant, über welchen schon 24,5 Mio. SNORT angelegt wurden, was fast 49 % aller über den Presale erworbenen Token entspricht. Somit wird klar, wie viele auf das langfristige Potenzial des Projektes setzen.

Ein technologischer Vorsprung, überzeugende Fundamentaldaten, eine frühe Akzeptanz und eine hohe Viralität sind die Anzeichen, die auf etwas Großen hinweisen. Daher gehen auch Analysten wie Jacob Crypto Bury davon aus, dass es sich bei SNORT um einen Coin mit einem 100x-Steigerungspotenzial und einen der besten Trading-Bot-Token handelt.

So kaufen Sie SNORT-Coins vor den Börsen-Investoren

Interessierte haben nun nur noch vier Tage Zeit, um die SNORT-Coins zum Listungspreis zu erwerben. Dies ist somit die letzte Chance, um den Anlegern der Kryptobörsen einen Schritt voraus zu sein.

Den Vorverkauf von Snorter finden Sie auf der Website des Projektes. Diese akzeptiert SOL, ETH, BNB, USDT, USDC und Bankkarten. Vergessen Sie auch nicht, dass Sie die neu erworbenen Coins direkt in dem Staking-Pool einsetzen und dynamische 102 % pro Jahr erhalten.

Für die Teilnahme an dem Presale wird die Best Wallet empfohlen, die nicht nur besondere Vorteile für Vorverkäufe bietet, sondern auch zu den besten digitalen Portemonnaies der Kryptoindustrie zählt. Herunterladbar ist sie über den Google Play Store und den Apple App Store.

Schließen Sie sich auch der Gemeinschaft von Snorter auf X und Instagram an, damit Ihnen keine Upgrades, Proposals, Listungen, Partnerschaften und mehr entgehen.

Jetzt Snorter Bot Token besuchen!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.