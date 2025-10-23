Base-Aktivität steigt 22,5 %, aber Bitcoin Hyper bietet SOL-Geschwindigkeit und BTC-Sicherheit

Die Ethereum-Layer-2 Base hat bei der Transaktionsanzahl im Vergleich zum Vormonat einen Anstieg von 22,5 % verzeichnet. Im Kontrast zur allgemeinen Abkühlung der Skalierungslösung ist dies eine beachtliche Entwicklung.

Aber nun wird bald auch Bitcoin Hyper (HYPER) sein Bitcoin-Layer-2 starten, welche viele ins Visier genommen haben. Sie positioniert sich auf Bitcoin, während es bei Base Ethereum ist. Trotzdem verfolgen beide Projekte eine ähnliche Mission. Denn mit ihnen sollen die Layer-1s der beiden Blockchains verbessert werden.

Bitcoin Hyper zeichnet sich dadurch aus, wie das Projekt dieses Ziel umsetzt. Denn es nutzt die Solana Virual Machine (SVM) zusammen mit der Sicherheit und Dezentralisierung von Bitcoin. Somit wird ein Netzwerk erreicht, welches Hochleistungsanwendungen ermöglicht und gleichzeitig in der Sicherheit der Bitcoin-Basischain verankert ist.

Aus diesem Grunde haben die Anleger auch schon während des Vorverkaufs viel Geld in das Projekt gesteckt. Ebenso haben Großinvestoren ein Interesse an Bitcoin Hyper gezeigt und für Millionen von US-Dollar HYPER-Coins gekauft.

Nach 24,6 Mio. USD werden diese noch für wenige Stunden für einen Preis in Höhe von 0,013155 USD angeboten. Sobald der Countdown abgelaufen ist, wird mit der nächsten Phase eine weitere Preiserhöhung durchgeführt.

Base baut seinen Vorsprung unter Ethereum-Layer-2s aus

Betrachtet man einmal die führenden Ethereum-Skalierungslösungen, so handelt es sich bei Base um die einzige Layer-2, welche über die vergangenen 30 Tage ein Wachstum bei der Transaktionsanzahl verzeichnet hat. Dies deutet auf eine zunehmende Aktivität der Nutzer, eine wachsende Adoption der dApps und einen an Bedeutung gewinnenden On-Chain-Handel innerhalb des Ökosystems hin.

Quelle: https://l2beat.com/scaling/activity

Vermutlich hat in letzter Zeit die Aktivität auch wegen der Spekulationen um einen eigenen Base-Coin zugenommen. So wurde erst kürzlich berichtet, dass ein Team von Spezialisten für Token und Governance eingestellt wurde.

Auf dem Event BaseCamp 2025 im September wurde dann auch der Plan für eine Brücke zu Solana bekanntgegeben. Somit soll dann für eine kettenübergreifende Interoperabilität gesorgt werden. So lassen sich danach Assets zwischen den beiden Chains transferieren.

Vermutlich würde sich das beeindruckende Wachstum von Base auch in dem Kursverlauf äußern, sobald der Token einmal eingeführt wurde. Ebenso zeigt es, wie schnell es das Netzwerk seit seiner Einführung im Jahr 2023 an die Spitze geschafft hat.

Zurückzuführen ist die große Beliebtheit von Base auf die hohe Geschwindigkeit und die niedrigen Gebühren, wobei bis zu 167 Transaktionen pro Sekunde erreicht werden. Aber auch die reibungslose Benutzererfahrung war ein Grund für die schnelle Verbreitung der Layer-2.

Dennoch unterliegt Base weiterhin den technologischen Limitierungen von Ethereum. Aufgrund der seriellen Verarbeitung kommt es leichter zu Netzwerküberlastungen und Gebührenspitzen, was sich auch auf die Layer-2 auswirkt.

Im Unterschied zur EVM (Ethereum Virtual Machine) kann die SVM (Solana Virtual Machine) die Transaktionen parallel verarbeiten, was die Skalierbarkeit verbessert. Ebenso basiert die Bitcoin-Layer-2 Bitcoin Hyper auf der SVM, womit theoretisch Tausende von Transaktionen pro Sekunde möglich sind.

Die Geschwindigkeitsvorteile werden mit der Ausfallsicherheit kompensiert, da die Daten auf der Bitcoin-Basischain gespeichert und von dieser abgerufen werden. Trotzdem erhalten die Entwickler ein Framework, welches die Leistung von Solana nutzt und mit der Integrität von Bitcoin vereint, um leistungsstarke und vertrauenswürdige Anwendungen zu bieten.

Bitcoin Hyper vereint die Sicherheit von Bitcoin mit der Geschwindigkeit von Solana

Das Ökosystem von Bitcoin Hyper vereint Geschwindigkeit und Sicherheit, was noch nicht einmal führende Ethereum-Layer-2s wie Base vollständig geschafft haben. Um dies zu ermöglichen, wird eine kanonische Bridge verwendet, über welche die beiden Ebenen miteinander verbunden werden.

Auch dritte Entwicklerteams können ihre Anwendungen auf Bitcoin Hyper stationieren. Zudem bietet das Ökosystem die bekannten Solana-SDKs und unterstützt die Sprache Rust, sodass schnell leistungsstarke Anwendungen entwickelt werden können.

Einer der größten Vorteile von Bitcoin Hyper ist der direkte Bezug zur größten Blockchain. So müssen die Nutzer zunächst über die Bridge BTC sperren, um somit dieselbe Anzahl auf der Layer-2 als umhüllte Version zu erhalten.

Diese gewrappten Bitcoins können dann für die verschiedenen Dienste und Angebote genutzt werden. Dabei werden die neuen Token in einem Verhältnis von 1:1 mit dem echten Bitcoin abgesichert, womit für Sicherheit und Transparenz gesorgt wird.

Jederzeit können die Nutzer die umhüllten BTC wieder in die ursprünglichen Bitcoins umwandeln. Dann werden die gewrappten Bitcoins vernichtet und die über die Brücke gesperrten BTC wieder freigegeben.

Mit diesem technologischen Design macht sich auch Bitcoin Hyper die größten Vorteile von Bitcoin zunutze: Sicherheit und Vertrauen. Zeitgleich wird die exzellente Geschwindigkeit von Solana über das Layer-2-Framework eingebracht.

Investorenvertrauen nimmt zu, da HYPER auch Bitcoins Nützlichkeit neu definiert

Es ist offensichtlich, dass die Investoren ein großes Interesse an dem entwickelt haben, was Bitcoin Hyper verspricht. So hat der Vorverkauf allein über die vergangenen 30 Tage weitere 5,4 Mio. USD hinzugewonnen.

Nicht wenig davon war in der letzten Zeit auf Wale zurückzuführen, wobei es mehr als 800.000 USD waren. Vermutlich wollten sie sich somit den Preis sicher, bevor dieser mit den nächsten Phasen weiter steigt.

Dies liegt allerdings nicht nur an der Möglichkeit, hybride Apps bereitzustellen. Denn darüber hinaus kann die Layer-2 für eine höhere Nachfrage nach Bitcoin selbst sorgen. Schließlich muss BTC somit nicht mehr nur als Wertspeicher passiv verwahrt werden, sondern dient ebenso als Tauschmittel innerhalb des neuen Ökosystems.

Während der Kurs von Bitcoin in der Vergangenheit primär auf seine Rolle als sicheren Hafen zurückzuführen war, könnte seine aktive Rolle für wesentlich höhere Bewertungen sorgen. Aber auch der HYPER-Token wird in dem Ökosystem eine wichtige Rolle einnehmen.

So wird der native Coin für die Governance und die Gebühren benötigt. Ebenso lässt er sich staken, um eine jährliche Rendite in Höhe von dynamischen 48 % zu erzielen. Schon jetzt wurden in den Smart Contract mehr als 1 Mrd. HYPER-Token eingezahlt, was das Vertrauen verdeutlicht. Denn es wurden 53 % aller im Presale verkauften Coins langfristig angelegt.

Quelle: https://bitcoinhyper.com/staking

Dies zeigt, dass die Anleger Bitcoin Hyper für einen entscheidenden Fortschritt für Bitcoin und die Kryptoindustrie halten.

So können Sie HYPER-Coins vor der Markteinführung kaufen

Zum aktuellen Zeitpunkt können die HYPER-Token lediglich über den Presale erworben werden. Somit lassen sich über die schrittweisen Preiserhöhungen und das Staking bereits die ersten Buchgewinne erzielen, weshalb ein schnelles Handeln belohnt wird.

Den Vorverkauf finden Sie auf der Website von Bitcoin Hyper. Dieser akzeptiert SOL, ETH, USDT, USDC und BNB sowie mit Bankkarte auch Fiatwährungen. Für eine nahtlose, sichere und praktische Erfahrung bei Presales sorgt die Best Wallet, die zu den besten des Krypto-Marktes zählt.

Schließen Sie sich auch der Gemeinschaft von Bitcoin Hyper auf Telegram und X an, damit Sie keine Updates verpassen.

Jetzt Bitcoin Hyper besuchen!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.