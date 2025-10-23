DJ NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 24.222 Pkt - Hensoldt steigen mit höherem Margenziel

DOW JONES--Um mehr als 2 Prozent nachbörslich nach oben ging es für Hensoldt. Der Rüstungskonzern hat die Prognose für das Book-to-Bill-Verhältnis, dass das Verhältnis von Auftragseingang zu Umsatz beziffert, und die bereinigte EBITDA-Marge angehoben. Der Sensorspezialist begründet den Schritt unter anderem mit jüngst erfolgter sowie absehbarer parlamentarischer Freigaben für mehrere Beschaffungsvorhaben der Bundeswehr.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 24.222 24.208 +0,1% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

