Donnerstag, 23.10.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Das Comeback des Goldrauschs - diesmal ausgelöst durch eine Währungskrise
WKN: HAG000 | ISIN: DE000HAG0005 | Ticker-Symbol: HAG
Xetra
23.10.25 | 17:44
96,65 Euro
-0,77 % -0,75
Branche
Halbleiter
Aktienmarkt
Prime Standard
MDAX
TecDAX
STOXX Europe 600
Dow Jones News
23.10.2025 22:57 Uhr
214 Leser
NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 24.222 Pkt - Hensoldt steigen mit höherem Margenziel

DJ NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 24.222 Pkt - Hensoldt steigen mit höherem Margenziel

DOW JONES--Um mehr als 2 Prozent nachbörslich nach oben ging es für Hensoldt. Der Rüstungskonzern hat die Prognose für das Book-to-Bill-Verhältnis, dass das Verhältnis von Auftragseingang zu Umsatz beziffert, und die bereinigte EBITDA-Marge angehoben. Der Sensorspezialist begründet den Schritt unter anderem mit jüngst erfolgter sowie absehbarer parlamentarischer Freigaben für mehrere Beschaffungsvorhaben der Bundeswehr. 

=== 
XDAX*    DAX     Veränderung 
22.15 Uhr  17.30 Uhr 
 
24.222    24.208    +0,1% 
===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

