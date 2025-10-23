Marjan, der führende Bauträger von Eigentumsimmobilien in Ras Al Khaimah und RAK Hospitality Holding, der staatliche Investment- und Entwicklungsarm im Emirat, gaben eine bahnbrechende strategische Fusion bekannt, um eine einheitliche Einheit zu schaffen, die unter dem Namen Marjan operiert.

Marjan and RAK Hospitality Holding Announce Landmark Merger To Shape The Future Of Ras Al Khaimah As A Global Destination For Lifestyle And Investment (Photo: AETOSWire)

Diese Fusion vereint Weltklasse-Fachwissen im Hotelmanagement mit visionären Landentwicklungsstrategien, um eine dynamische, zukunftssichere Organisation aufzubauen. Marjan wird Immobilienentwicklung, Hotelmangementbetrieb und Lifestyle-Erlebnisse unter einem Schirm vereinen, um sich als einer der größten Immobilienentwickler in den Vereinigten Arabischen Emiraten und als der führende Master-Entwickler in den nördlichen Emiraten zu positionieren.

Bei der Ankündigung der Fusion erläuterte Seine Hoheit Scheich Ahmed bin Saud bin Saqr Al Qasimi, Chairman von Marjan: "RAK Vision 2030 hat sich der Zielsetzung der Emirate verschrieben, ein Pionier in der Region für Lebensqualität und ein Ort zu sein, an dem Chancen gedeihen können. Verankert in dieser Vision, wird die Fusion hochwertige Arbeitsplätze für die Emirate schaffen, nationale Fähigkeiten entwickeln und unsere Position als Leuchtturm der Chancen und Innovationen stärken. Gemeinsam sind wir gut positioniert, um blühende Gemeinschaften aufzubauen, die die kühne Vision des Emirats für nachhaltigen Wohlstand zum Leben erwecken."

Die künftigen Entwicklungen Marjans, einschließlich Al Marjan Island, RAK Central, Marjan Beach und des Jebel Jais Masterplans werden die Lebensqualität der Bewohner steigern, die Reise- und Freizeiterlebnisse bereichern und vielfältige Investitionsmöglichkeiten anziehen. Die Fusion unterstützt die Zielsetzung der Begrüßung von 3,5 Millionen Besuchern jährlich und der Verwirklichung von nahezu 20.000 Hotelzimmern.

Abdulla Al Abdouli, Group CEO, erklärte: "Marjan wird Ras Al Khaimah als globale Drehscheibe der Zukunft für Lifestyle und Investitionen positionieren."

Diese Fusion versetzt Marjan in die Lage, Marjan in sein nächstes Wachstumskapitel zu hieven, um unverwechselbare Lifestyle-Angebote zu fördern und Weltklasse-Talente und Investitionen anzuziehen.

Über Marjan

Marjan ist das Investment-, Hotelmanagement- und Lifestyle-Unternehmen in Ras Al Khaimah, das die Destinationsentwicklung durch Kombination visionärer Masterplanung mit erstklassigem Hotelmanagement und lebendigem Gemeinschaftsleben neu definiert. Als die Kraft hinter ikonischen Projekten, wie Al Marjan Island, Marjan Beach, RAK Central und der künftigen Wynn Al Marjan Island, treibt Marjan die Transformation von Ras Al Khaimah zu einem der dynamischsten, nachhaltigsten und lebenswertesten Ziele für Investoren, Einwohner und Besucher gleichermaßen voran.

