Der brandneue Ledger Nano erfindet den legendären Signierer für eine neue Ära neu, sichert Ledger Wallet und gibt Ihnen die Kontrolle, ohne Kompromisse.

Ledger, der weltweit führende Anbieter von Sicherheitslösungen für digitale Vermögenswerte für Verbraucher und Unternehmen, hat heute eine neue Ära für Ledger, Eigentumsrechte und Identität eingeläutet. Auf der Ledger Op3n in Paris stellte Ledger das neue Ledger Nano Gen5 vor, gestaltete Ledger Live als Ledger Wallet neu und erweiterte es und führte Ledger Multisig ein.

Angesichts des Übergangs der Gesellschaft zu digitalen Identitäten, der Herausforderungen durch KI und der Verwischung der Grenzen zwischen physischer und Online-Welt ist die Authentifizierung der Wahrheit von entscheidender Bedeutung. Ledger definiert seine Produkte neu, um dieser Zukunft direkt zu begegnen, und entwickelt Produkte, die Proof of You und Proof of Authority in großem Maßstab ermöglichen.

Die sicheren Geräte von Ledger, früher bekannt als Hardware-Wallets, sind jetzt Ledger Signierer. Dieses Update spiegelt ihre erweiterte Rolle wider, die über die Sicherung von Finanztransaktionen hinausgeht und den Schutz der digitalen Identität in einer von KI beschleunigten Welt umfasst. Ledger Signers werden weiterhin so funktionieren, wie Millionen von Menschen sie kennen, indem sie Ledger Wallet, früher bekannt als Ledger Live, sichern die vertrauenswürdige Schnittstelle, um Ihre Werte zu verwalten, Chancen zu nutzen und Ihre Zukunft zu gestalten ganz nach Ihren Vorstellungen.

An der Spitze dieser Entwicklung steht das brandneue Ledger Nano, das unser ikonisches Signaturgerät für diese neue Ära der Kontrolle neu erfindet, frei von Kompromissen.

Ledger Nano Signiergeräte, die in den letzten zehn Jahren von Millionen von Nutzern geschätzt wurden, sind ein erschwinglicher Schutzschild für Werte und eine Waffe im Kampf gegen Betrug und Hackerangriffe. Ledger Nano Gen5 ist der leistungsstärkste und spielerischste Ledger Nano, den wir je gebaut haben entwickelt, um alles zu schützen, von Vermögenswerten über Identitäten und Smart Contracts bis hin zu den Protokollen von morgen.

Tony Fadell, Erfinder des iPod und Vorstandsmitglied von Ledger, holte Susan Kare, die ikonische Künstlerin und Grafikdesignerin, die für die ursprüngliche Ikonografie des Apple Macintosh verantwortlich ist, an Bord, um Ledger Nano noch mehr Spaß zu verleihen. Susan entwarf die Ikonografie für eine exklusive Serie von Badges, mit denen Sie Ihr Ledger Nano personalisieren können und die zum Verkaufsstart erhältlich sind. Susan und Tony sind Vorreiter darin, bahnbrechende Technologien nutzbar und unterhaltsam zu machen, und haben unglaubliche Erfahrungen und Fachkenntnisse in das Ledger Nano-Projekt eingebracht.

Ledger Nano verfügt über Bluetooth für die Unterzeichnung unterwegs und NFC. Der Ledger Recovery Key, der Ersatzschlüssel für den Zugriff auf Ihre Vermögenswerte, ist in jeder Verpackung enthalten. Die NFC-Unterstützung ermöglicht außerdem die Verwendung des Ledger Security Key, mit dem Sie FIDO2-Passkeys zum Schutz Ihrer Anmeldungen mit Ihrem Ledger-Signaturgerät verwenden können. Der sichere, energieeffiziente E Ink-Touchscreen des Ledger Nano ermöglicht erweiterte Sicherheitsfunktionen wie Clear Signing, Transaction Check und Ledger Security Key.

"Die Ledger Nano-Serie ist das erfolgreichste Sicherheitsgerät für digitale Vermögenswerte aller Zeiten, mit Millionen verkauften Exemplaren und keinem einzigen Hackerangriff", sagte Pascal Gauthier, Vorsitzender und CEO von Ledger. "Der brandneue Ledger Nano wurde für die Herausforderungen und Chancen von heute entwickelt und ist bereit für die Zukunft. Es ist das neue Signaturgerät für jedermann, zu einem erschwinglichen Preis erhältlich und mit der besten Sicherheit und Benutzeroberfläche auf dem Markt. Die nächste Generation von Ledger beginnt heute."

Ihr Ledger-Signaturgerät ist der Schlüssel zu einem immer leistungsfähigeren Ökosystem über die Ledger Wallet-App. Ledger Wallet ist mehr als ein einfacher Portfolio-Tracker, es ist das intuitive Kontrollzentrum für Ihre digitalen Werte. Ledger Wallet ist die sicherste Wallet für digitale Vermögenswerte und bietet Zugang zu den vertrauenswürdigsten Diensten für den Kauf, den Tausch, das Verdienen und vieles mehr. Zusammen definieren Ledger-Signaturgeräte und Ledger Wallet neu, wie digitales Eigentum aussieht klar, sicher und vollständig unter Ihrer Kontrolle.

Ledger Wallet bietet eine verbesserte Benutzererfahrung für Kauf, Verkauf, Verdienst und Tausch. Es ist schneller und zuverlässiger denn je und ermöglicht Ihnen einen klaren und vertrauensvollen Handel. Ledger Wallet bietet wichtige neue Funktionen: Erstens können Benutzer ihren Ledger-Signierer jetzt direkt mit beliebten Dapps wie 1inch verbinden, um eine nahtlose und sichere Erfahrung zu gewährleisten. Darüber hinaus integriert Ledger Noah, bekannt als Cash-To-Stablecoin, wodurch Benutzer ihre Wallet schnell und ohne zusätzliche Gebühren mit Fiat (USD oder EUR) aufladen und sofort in Stablecoins (USDC) umwandeln können. Noah ermöglicht die mühelose Verwendung von Stablecoins für On-Chain-Transaktionen.

"Ledger ist für Menschen, die es mit ihrem digitalen Vermögen ernst meinen, und jeden Tag machen mehr und mehr Menschen ernst mit ihrem digitalen Vermögen", sagte Ian Rogers, Chief Experience Officer (CXO) bei Ledger. "Ledgers Engagement für Sicherheit und Eigentumsrechte ist seit elf Jahren ungebrochen, aber die Produkte von Ledger entwickeln sich parallel zu Kryptowährungen schneller denn je weiter. Heute ermöglicht die Kombination aus Ledger Wallet auf Ihrem Smartphone oder Computer und Ihrem Ledger-Signiergerät die einfache und sichere Nutzung des gesamten Spektrums der von der dezentralen Finanzwelt angebotenen Dienste. Mit Ledger können Sie kaufen, tauschen, verdienen, ausgeben, verbinden und vieles mehr. Wir unterstützen 100 der Top-100-Token und weit darüber hinaus, ohne jemals Kompromisse bei der Sicherheit ODER dem Eigentumsrecht einzugehen. Im Vergleich dazu sind Börsen wie ummauerte Gärten, und die alleinige Verwendung einer Software-Wallet ist wie eine Einladung, sich sein Vermögen stehlen zu lassen."

Ledger-Signiergeräte ermöglichen auch einen Proof of Authority über die einzelne Person hinaus. Das explosive Wachstum digitaler Vermögenswerte in den letzten 12 Monaten wurde zum großen Teil von Institutionen vorangetrieben. Ledger Enterprise ist die Vertrauensschicht für die digitale Vermögenswirtschaft die Plattform, die für führende Banken, Verwahrstellen, Regierungen, Stiftungen und Krypto-native Unternehmen entwickelt wurde, um Milliardenbeträge mit absoluter Sicherheit zu schützen und zu bewegen. Jede Entscheidung wird mit Clear Signing versehen und auf dem Gerät auf der Hardware-Ebene verifiziert, sodass Ihr Team nachts ruhig schlafen kann.

Heute haben wir bekannt gegeben, dass Ledger Enterprise noch vielseitiger wird. Ledger Multisig wurde auf der Ledger Op3n vorgestellt und verwandelt risikoreiche Vorgänge in präzise, überprüfbare Entscheidungen. Jede Genehmigung wird auf einem Ledger-Gerät mit Clear Signing versehen, sodass jede Aktion gesehen, verstanden und mit kryptografischer Sicherheit gesperrt wird. Ledger Multisig wurde für das Treasury-Management, die Verwaltung intelligenter Verträge und Multi-Chain-Workflows entwickelt und bietet Führungskräften eine einzige, vertrauenswürdige Informationsquelle für Milliardenbeträge in Bewegung ohne auch nur einen einzigen Vorgang zu verlangsamen. Das ist nicht nur Sicherheit. Das ist Gewissheit in großem Maßstab.

Das brandneue Ledger Nano, Ledger Wallet und Ledger Multisig wurden vom Donjon, Ledgers branchenführendem Team von White-Hat-Hackern, getestet und von externen Sicherheitsexperten geprüft. Ledger Nano kann auf Ledger.com und über unsere Einzelhandelspartner weltweit für 179 $/179 bestellt werden.

Ledger Nano ist weltweit erhältlich und unterliegt den FCC-Vorschriften. Der Vorverkauf ist nur in den USA möglich. Die Lieferung unterliegt der Produktzertifizierung durch die FCC. Der Antrag auf Gerätezulassung durch die FCC wurde gestellt und wird voraussichtlich genehmigt, sobald die Bearbeitung nach dem Shutdown der US-Regierung wieder aufgenommen wird.

SPEZIFIKATIONEN:

Abmessungen: 79,40 mm 53,35 mm 8,64 mm

Sicherheit: Ledger EAL 6+ zertifiziertes sicheres Element (ST33K1M5)

Bildschirmtyp: E Ink®, monochrom (reines Schwarz-Weiß), anpassbarer, immer eingeschalteter Sperrbildschirm, kapazitiver Touchscreen

Bildschirmauflösung: 2,76 Zoll, 400 px (Höhe) 300 px (Breite) mit 181 ppi

Gewicht: 46g

Konnektivität: USB C, Bluetooth® 5.2, NFC (Ledger Recovery Key im Lieferumfang enthalten)

ÜBER LEDGER

Ledger feiert 2024 sein 10-jähriges Jubiläum und ist weltweit führend im Bereich der Sicherheit digitaler Vermögenswerte für Verbraucher und Unternehmen. Ledger bietet vernetzte Geräte und Plattformen an und hat bereits mehr als 8 Millionen Geräte an Verbraucher in 165 Ländern und in über 10 Sprachen, an über 100 Finanzinstitute und Handelsmarken verkauft. Über 20 der weltweiten Krypto-Assets werden von Ledger gesichert.

Ledger ist die digitale Asset-Lösung, die durch ihr Design Sicherheit bietet. Das weltweit renommierteste Offensive-Security-Team, Ledger Donjon, gilt als wichtige Ressource für die Sicherheit der Welt der digitalen Vermögenswerte. Angesichts von Hackerangriffen, Betrugsfällen und Misswirtschaft in Höhe von über 14 Milliarden Dollar allein im Jahr 2023 bietet die Sicherheit von Ledger seiner Community Seelenfrieden und kompromisslose Selbstverwahrung.

Kaufen Sie keine "Hardware-Wallet". Kaufen Sie ein LEDGER-Gerät.

