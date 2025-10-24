Aster-Kurs-Prognose: Sind dadurch bis Anfang November 59,4 % möglich?

Aufgrund einiger bullischer Katalysatoren wurde der ASTER-Coin zuletzt schnell bis in die Überkauftheit getrieben. Zudem könnten es erst der Beginn einer noch stärkeren Rally sein. Worauf dies zurückzuführen ist und wovon die Aster-Kurs-Prognose abhängig ist, erfahren Sie jetzt in diesem Beitrag.

Diese Katalysatoren treiben nun den Aster-Kurs

An diesem Montag wurde für Aster die zweite Stufe des AirDrops begonnen, welche 320 Mio. ASTER-Coins umfasst, die aktuell auf einen Wert von rund 336 Mio. USD kommen. Somit wird die Gesamtversorgung von 8 Mrd. ASTER um 4 % erhöht. Aufgrund des AirDrops ist tendenziell auch mit einer höheren Handelsaktivität auf der Perp-DEX zu rechnen, was wiederum die Buybacks und Burnings in dieser Zeit antreiben kann.

Abgeschlossen sein soll der AirDrop am 6. Oktober um 1:59 Uhr, wobei die Beanspruchung erst ab dem 14. Oktober beginnt. Im Vorfelde könnten einige Investoren aufgrund der Sorgen um mögliche Gewinnmitnahmen bereits für einen Abwärtsdruck sorgen, der sich nach der Beanspruchung sogar noch einmal fortsetzen kann. Da es auch keine Sperrfrist für diese gibt, sollten Investoren dieses Datum besonders im Auge behalten.

Zudem wurden die Perpetuals nun auch von der Trust Wallet integriert, die ebenfalls zu Binance zählt. Aber auch die Handelsplattform Robinhood hat heute erst den ASTER-Coin mit ins Sortiment aufgenommen. All dies hat dem Token allein heute zu einem Kursanstieg von 13,6 % verholfen, sodass es seit der Markteinführung im September schon 999,63 % sind.

Aster-Kurs-Prognose 2025 / 2026

Darüber hinaus wurde heute bekannt gegeben, dass die Launchplattform Rocket Launch gestartet wurde und am 24. Oktober ihr erstes Event veranstalten wird. Hinter dieser verbirgt sich eine Plattform, mit welcher Projekte in der Frühphase unterstützt werden. Dafür gibt es unterschiedliche Mechanismen wie an den Handel neuer Coins gebundene Belohnungen in dem ASTER-Coin, womit ein sich verstärkender Kreislauf geschaffen wird.

Denn die Projekte sorgen für einen neuen Coin und Finanzmittel, womit Aster wiederum ASTER-Coins zurückkauft, die in einen Belohnungspool gehen, welcher die Nutzer belohnt, die handeln. Somit gewinnt das Projekt an Volumen und Sichtbarkeit, was gerade für Neuaufsteiger von großer Relevanz ist. Aber auch Aster selbst dürfte somit seine Marktstellung weiter ausbauen.

Onchain-Daten von Aster | Quelle: DeFiLlama

Dies hat die Plattform im Vergleich zu dem derzeitigen Marktführer auch nötig. Denn, nachdem die Binance-Perp-DEX kurzzeitig Hyperliquid beim 24-Stunden-Perp-DEX-Volumen überholen konnte, befindet sich Aster mittlerweile nur noch mit 9,76 Mrd. USD auf dem dritten Platz, nach Lighter mit 10,38 Mrd. USD und Hyperliquid mit 11,52 Mrd. USD. Beim normalen DEX-Volumen sind es hingegen bei ASTER nur 91,09 Mio. USD und bei HYPE 292,73 Mio. USD.

Über die vergangenen 24 Stunden konnte Aster deswegen laut DeFiLlama nur 570.468 USD einnehmen, während es bei Hyperliquid 4,26 Mio. USD waren. Dennoch führt Aster im 30-Tage-Vergleich mit 245,07 Mio. USD gegenüber 113,74 Mio. USD von Hyperliquid, sodass die Perp-DEX auch schnell wieder durch den AirDrop ein höheres Volumen erreichen könnte, wenn die Trader für kostenloses Geld temporär wechseln.

Jedoch wächst die Konkurrenz auch auf Ethereum und Tron. Bis Anfang November sind dennoch Anstiege bis 1,71 USD möglich, was gegenüber dem aktuellen Kurs von 1,0728 USD 59,4 % entspricht.

Aster-Chart | Quelle: Tradingview

