LET'S GO...: Goldpreis-Rallye: Da geht doch noch mehr!

Anzeige / Werbung

Beschleunigte Genehmigungsverfahren für Uranprojekte, Mrd. USD an Fördermitteln und eine Vervierfachung der Nuklearenergiekapazitäten sind nur einige der vielen Treiber, die den Uranpreis aktuell immer höher treiben.

- Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Equinox Gold Corp.! Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen, nicht erfolgsabhängigen, IR-Beratervertrag Equinox Gold Corp. · Ersteller: JS Research GmbH · Autor: Jörg Schulte (Geschäftsführer JS Research GmbH) · Erfolgsunabhängige Vergütung durch SRC · Erstveröffentlichung: 24.10.2025, 05:44 Uhr Europa/Berlin ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

diesen Triebwerken zählen die Zentralbanken, die ihre Tresore weiterhin mit Gold füllen, ebenso wie weitere erwartete Zinssenkungen der Fed und nicht zuletzt auch wirtschaftliche Unsicherheiten, vor allem ausgelöst durch den Shutdown in den USA.

Im August erhöhten die Zentralbanken ihre Goldreserven um netto 19 Tonnen - ein klarer Rebound gegenüber Juli. Vorläufige September-Angaben zeigen, dass die chinesische Notenbank (PBoC) ihre Kaufserie mit rund 1,24 t fortgesetzt hat; die offiziellen Bestände stiegen damit auf 74,06 Mio. oz (≈2.303,5 t). El Salvador ergänzte im September zudem rund 14.000 oz. In der WGC-Umfrage vom Juni 2025 erwarten 95% der Zentralbankvertreter steigende globale Goldbestände in den nächsten zwölf Monaten, 43% planen sogar eigene Aufstockungen - ein weiterer Beleg für die fortgesetzte Diversifizierung weg vom US-Dollar1.

Was den US-Dollar zuletzt seine Stärke gekostet hat, lässt sich unter anderem mit dem Stillstand in den USA erklären. Als Folge des Shutdown werden wichtige makroökonomische Daten wie eben der Verbraucherpreisindex oder die Arbeitslosenquote verzögert geliefert. Deren Fehlen schafft Unsicherheiten an den Finanzmärkten. Und wer ohne genaue Koordinaten navigieren muss, fährt vorsichtshalber in den "sicheren Hafen" Gold ein und weg vom US-Dollar. Je länger diese "Flucht ins Gold" andauert und je größer der Andrang ist, desto mehr Raum entsteht für eine Fortsetzung der Goldpreisrallye.

Pure Profitabilität für Goldminen!

Im Windschatten des bullishen "Bullion" erfahren die Aktien vielversprechender Goldmarktplayer einen neuen Auftrieb, und das aus mehreren Gründen:

Mit über 4.000,- USD/Unze übertrifft der Goldpreis die durchschnittlichen "All-In'-Kosten für das glänzende Metall um weit mehr als das Doppelte. Das wiederum sorgt für höhere Einnahmen und Gewinnmargen bei produzierenden Unternehmen, wie sie der Y-Achse des folgenden Diagramms entnehmen können.

Quelle: https://www.gold.de/artikel/goldminen-trotz-steigender-foerderkosten-hochprofitabel/

Während vergleichbarer historischer Goldpreisrallyes konnten Goldproduzenten ihre Preisbewegungen um das 1,5- bis 2-fache hebeln3. Der sehr angesehene Goldminenaktienindex NYSE Arca Gold Miners hat physisches Gold dieses Jahr um rund 32 Prozentpunkte übertroffen4. Dabei aber handelt es sich eher um die Kompensation vergangener Verluste, was Tor und Tür für enormes Nachholpotenzial bei der Wertsteigerung der Goldunternehmen öffnet. Gerade für TOP-Unternehmen wie Equinox Gold (WKN: A2PQPG)!

Equinox Gold erreicht operativen Meilenstein!

Mit seinen hochwertigen und langlebigen Goldminen in Kanada, den USA, Mexiko, Nicaragua und Brasilien, hat sich Equinox Gold (WKN: A2PQPG) robust und prominent auf dem bullishen Goldmarkt platziert. Die Erfolgsformel des Unternehmens lautet Diversifizierung und Wachstum. Mit einer jährlichen Goldproduktion von rund 850.000 Unzen im Jahr 2025 aus den in Betrieb befindlichen Minen in vier Ländern Amerikas (Mittelwert der Prognose von Equinox Gold für 2025) bietet Equinox Gold Anlegern eine erhebliche Hebelwirkung auf steigende Goldpreise. Mehr als die Hälfte des Nettovermögenswerts des Unternehmens stammt aus den erstklassigen Rechtsgebieten Kanada und USA.

Quelle: Equinox Gold Unternehmenspräsentation Seiten3 und 19

Wichtig ist auch, dass Equinox Gold (WKN: A2PQPG) über eine starke Wachstums-Pipeline verfügt, die in den nächsten Jahren eine zusätzliche Jahresproduktion von mehr als 500.000 Unzen liefern könnte und damit ein organisches Produktionswachstum ermöglicht, das nur wenige Goldunternehmen bieten können.

Diversifiziertes Portfolio mit Schwerpunkt auf Kanada!

Und der nächste Wachstumsimpuls steht bereits vor der Tür. Im September gab Equinox Gold (WKN: A2PQPG) bekannt, dass es in seiner neuen "Valentine'-Goldmine in Neufundland, Kanada, vorzeitig mit der ersten Goldgewinnung begonnen hat. "Valentine' wird voraussichtlich im Jahr 2025 zusätzlich 15.000 bis 30.000 Unzen Gold produzieren, was über den Prognosen des Unternehmens für 2025 liegt, und die Produktion dürfte auf 175.000 bis 200.000 Unzen steigen, wenn die Mine ihre volle Kapazität erreicht hat.

Darren Hall, CEO von Equinox Gold, feierte diesen wichtigen Meilenstein:

"Unser Team hat die Entwicklung von "Valentine' vom Konzept bis zur Umsetzung sehr erfolgreich gesteuert. Wir konzentrieren uns nun darauf, "Valentine' in die volle Produktion zu bringen und eine disziplinierte Ausführung und operative Exzellenz in unserem gesamten Portfolio zu erreichen."

"Valentine' ist das fünfte erfolgreiche Projekt des Unternehmens und seine zweite Mine in Kanada. Im November 2024 gab Equinox Gold (WKN: A2PQPG) die Aufnahme der kommerziellen Produktion inseiner neuen "Greenstone'-Mine in Ontario, Kanada, bekannt. Der Hochlauf von Greenstone verlief langsamer als erwartet - die Mine wird 2025 voraussichtlich nur 230.000 Unzen Gold produzieren, - aber die Produktion von Greenstone dürfte aufgrund von betrieblichen Verbesserungen auf mehr als 300.000 Unzen pro Jahr steigen.

Wenn sowohl "Valentine' als auch "Greenstone' bis zum zweiten Quartal 2026 mit ihrer geplanten Kapazität arbeiten, wird das Unternehmen zusätzlich zu seinen anderen Minen in Amerika allein in Kanada mehr als 500.000 Unzen Gold pro Jahr produzieren.

Wachstumspipeline ist prall gefüllt!

Der Produktionsstart bei "Valentine' markiert den Beginn eines neuen Kapitels in der Erfolgsgeschichte von Equinox Gold (WKN: A2PQPG) und ist ein kurzfristiger Wachstumsimpuls. Zu den organischen Wachstumstreibern von Equinox Gold zählen:



Quelle: Equinox Gold Unternehmenspräsentation Seite 13

Neben der vollen Projektpipeline steuern aber auch andere entscheidende Faktoren den weiteren Wachstumskurs. Dazu gehört vor allem das deutliche Plus beim Cashflow und bei der Goldproduktion, parallel zu sinkenden "All-In'-Kosten und klarem Fokus auf konsequenten Schuldenabbau.



Quelle: Equinox Gold Unternehmenspräsentation Seite 12

Unterm Strich steht damit eine größtmögliche Profitabilität und eine kontinuierliche Wertsteigerung und Wertschöpfung, wovon vor allem die Aktionäre von Equinox Gold (WKN: A2PQPG) mittel- und langfristig profitieren.

Bezahlte Anzeige im Auftrag von Equinox Gold. Eingebettetes Interview produziert von Rohstoff-TV. Wir veröffentlichen diesen Beitrag im Auftrag von Equinox Gold.

Quelle: https://www.commodity-tv.com/play/equinox-gold-valentine-and-greenstone-ramping-up-targeting-1-million-ounces-gold-production-in-2026mp4/

Fazit:

Während die Goldpreisrallye den Markt weiterhin mit unverminderter Geschwindigkeit elektrisiert, positionieren sich diversifizierte Goldunternehmen wie Equinox Gold (WKN: A2PQPG) prominent auf dem Radar der Anleger. Denn der hohe Goldpreis und die relativ stabilen Kosten ermöglichen höhere Umsätze und Gewinnmargen. Darüber hinaus besteht Aufholpotenzial hinsichtlich der Wertsteigerung solcher Goldmarktteilnehmer im Vergleich zum Rekordhoch des Goldpreises.

Der nächste Meilenstein von Equinox Gold (WKN: A2PQPG), die Produktion von mehr als 1 Million Unzen Gold pro Jahr, rückt mit der weiteren Hochfahrphase von "Valentine' und "Greenstone' immer näher. Darüber hinaus steigern eine strenge Kostendisziplin und die strategische Diversifizierung des Portfolios mit neuen Minen in Tier-1-Regionen wie Kanada und den USA die Rentabilität weiter und minimieren das Risiko.

Nicht zuletzt treibt Equinox Gold (WKN: A2PQPG) auch einen strategischen und gut durchdachten Wachstumsplan voran, sowohl in Bezug auf seine produzierenden Minen als auch auf seine Pipeline vielversprechender Entwicklungsprojekte.

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments,

Ihr

Jörg Schulte

Quellen: Equinox Gold, Equinox Gold Pressemeldungen,

1https://www.forbes.com/sites/roystonwild/2025/10/03/central-banks-add-15-tonnes-of-gold-in-august-says-world-gold-council/

2https://www.gold.org/goldhub/research/central-bank-gold-reserves-survey-2025

3https://discoveryalert.com.au/news/gold-price-rally-2025-precious-metal-boom/

4https://discoveryalert.com.au/news/gold-price-rally-2025-precious-metal-boom/

Wesentliche Risiken: Preis/FX-Volatilität; Finanzierungsprobleme, AISC-/Betriebsrisiken; Genehmigung/Standort/ESG, Wesentliche Chancen: Marktrückenwind, Erfolgsaussichten aufgrund vielversprechendem Projekt

Hinweise gem. Art. 20 MAR / DelVO (EU) 2016/958 / § 85 WpHG:

Methodik/Annahmen: Unternehmensmeldungen und Unternehmenspräsentation, Historische Daten und Reports; keine Kursmodelle; qualitative Einordnung. Update-Policy & Abweichungen: kein Update geplant. Interessen/Vergütung des Erstellers: JS Research erhält Vergütung von SRC für diese Veröffentlichung, erfolgsunabhängig; Positionen: keine Long/Short-Position ≥0,5%; Market-Making/IB-Beziehungen: keine.

Dieser Werbeartikel wurde am 18. Oktober 2025 durch Jörg Schulte, Geschäftsführer der JS Research GmbH erstellt. Gemäß §86 WPHG ist die Tätigkeit der JS Research GmbH bei der BaFin angezeigt!

Risikohinweise und Haftungsausschluss: Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für die Inhalte externer Verlinkungen übernehmen. Jedes Investment in Wertpapiere ist mit Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten kommen. Dies gilt insbesondere bei Investments in (ausländische) Nebenwerte sowie in Small- und Microcap-Unternehmen; aufgrund der geringen Börsenkapitalisierung sind Investitionen in solche Wertpapiere höchst spekulativ und bergen ein extrem hohes Risiko bis hin zum Totalverlust des investierten Kapitals. Darüber hinaus unterliegen die bei JS Research GmbH vorgestellten Aktien teilweise Währungsrisiken. Die von JS Research GmbH für den deutschsprachigen Raum veröffentlichten Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapieranalysen wurden unter Beachtung der österreichischen und deutschen Kapitalmarktvorschriften erstellt und sind daher ausschließlich für Kapitalmarktteilnehmer in der Republik Österreich und der Bundesrepublik Deutschland bestimmt; andere ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht berücksichtigt und finden in keiner Weise Anwendung. Die Veröffentlichungen von JS Research GmbH dienen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen ausdrücklich keine Finanzanalyse dar, sondern sind Promotiontexte rein werblichen Charakters zu den jeweils besprochenen Unternehmen, welche hierfür ein Entgelt bezahlen.

Zwischen dem Leser und den Autoren bzw. dem Herausgeber kommt durch den Bezug der JS Research GmbH-Publikationen kein Beratungsvertrag zu Stande. Sämtliche Informationen und Analysen stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder für sonstige Transaktionen dar. Jedes Investment in Aktien, Anleihen, Optionen oder sonstigen Finanzprodukten ist - mit teils erheblichen - Risiken behaftet. Die Herausgeberin und Autoren der JS Research GmbH-Publikationen sind keine professionellen Investmentberater!!! Deshalb lassen Sie sich bei ihren Anlageentscheidungen unbedingt immer von einer qualifizierten Fachperson (z.B. durch Ihre Hausbank oder einen qualifizierten Berater Ihres Vertrauens) beraten. Alle durch JS Research GmbH veröffentlichten Informationen und Daten stammen aus Quellen, die wir zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig halten. Hinsichtlich der Korrektheit und Vollständigkeit dieser Informationen und Daten kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Gleiches gilt für die in den Analysen und Markteinschätzungen von JS Research GmbH enthaltenen Wertungen und Aussagen. Diese wurden mit der gebotenen Sorgfalt erstellt. Eine Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation enthaltenen Angaben ist ausgeschlossen. Alle getroffenen Meinungsaussagen spiegeln die aktuelle Einschätzung der Verfasser wider, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Es wird ausdrücklich keine Garantie oder Haftung dafür übernommen, dass die in den von JS Research GmbH-Veröffentlichungen prognostizierten Kurs- oder Gewinnentwicklungen eintreten.

Angaben zu Interessenskonflikten: Die Herausgeber und verantwortliche Autoren erklären hiermit, dass folgende Interessenskonflikte hinsichtlich des in dieser Veröffentlichung besprochenen Unternehmen, Equinox Gold, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bestehen: I. Autoren und die Herausgeberin sowie diesen nahestehende Consultants und Auftraggeber halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Aktienbestände (Eigene Positionen (JSR/Autor): Nein; keine Netto-Position kleiner, größer oder gleich 0,5%) in den zuvor genannten Unternehmen, behalten sich aber vor, zu jedem Zeitpunkt und ohne Ankündigung Aktien zu kaufen und wieder zu verkaufen. Beteiligung des Emittenten ≥ 5% an JSR/SRC: Nein. II. Autoren oder die Herausgeberin oder Auftraggeber sowie diesen nahestehende Consultants unterhalten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung kein direktes Beratungsmandat mit Equinox Gold, erhalten aber für die Berichterstattung ein Entgelt über die SRC AG. III. Autoren und die Herausgeberin wissen nicht, ob andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die Aktien von Equinox Gold im gleichen Zeitraum besprechen, weshalb es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen kann. IV. Es handelt sich bei dieser Veröffentlichung der JS Research GmbH ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um eine Veröffentlichung eines ganz deutlichen und eindeutig werblichen Charakters im Auftrag des besprochenen Unternehmens und ist somit als Werbung/Marketingmitteilung zu verstehen.

Gemäß §85 WpHG weise ich darauf hin, dass Jörg Schulte, JS Research GmbH oder Mitarbeiter des Unternehmens keine Aktien der Equinox Gold halten aber jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien dem Unternehmen (z.B. Long- oder Shortpositionen) eingehen können. Auf einen Interessenkonflikt weisen wir ausdrücklich hin. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den "Webseiten", dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen bezahlt. JS Research GmbH oder dessen Mitarbeiter können direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von dem besprochenen Unternehmen mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Artikel nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.

Disclaimer: Alle im Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Artikel gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar!

Die JS Research GmbH übernimmt keine Garantie dafür, dass eine angedeutete Rendite oder genannte Kursziele erreicht werden. Veränderungen in den relevanten Annahmen, auf denen dieses Dokument beruht, können einen materiellen Einfluss auf die angestrebten Renditen haben. Eine Aktualisierungspflicht durch die den Herausgeber oder der JS Research GmbH besteht nicht. Das Einkommen aus Investitionen unterliegt Schwankungen. Anlageentscheidungen bedürfen stets der Beratung durch einen Anlageberater. Somit kann das vorliegende Dokument keine Beratungsfunktion übernehmen. Aktienkurse können variieren und der Unternehmenswert kann steigen/fallen. Jeder Hinweis auf die bisherige Wertentwicklung ist nicht unbedingt ein Indikator für die kommenden Entwicklungen.

Der Leser sollte jede Investition in eines der genannten Unternehmen im Lichte seiner eigenen professionellen Beratung, Umstände und Anlageziele bewerten. Die Empfehlung des Autors / der Autoren ist es, einen qualifizierten Fachberater zu den spezifischen finanziellen Risiken und den gesetzlichen, offiziellen, kredit-, steuerlichen und abwicklungsbedingten Folgen zu konsultieren. Es ist durchaus möglich, dass die Emittenten der hier genannten Wertpapiere im Widerspruch zum hier in genannten Fall fallbringend gehandelt haben, ohne dass der Autor / die Autoren dieser Research Note von dieser Entwicklung Kenntnis hat.

Kein Vertrieb außerhalb der Bundesrepublik Deutschland! Der vorliegende Artikel wurde unter Beachtung der deutschen Kapitalmarktvorschriften erstellt und ist daher ausschließlich für Kapitamarktteilnehmer in der Bundesrepublik Deutschland bestimmt. Ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht berücksichtigt und finden in keiner Weise Anwendung. Die Publikation darf, sofern sie in der UK vertrieben wird, nur solchen Personen zugänglich gemacht werden, die im Sinne des Financial Services Act 1986 als ermächtigt oder befreit gelten, oder Personen gemäß Definition §9(3) des Financial Services Act 1986 (Investment Advertisement) bzw. Exemptions Erlass 1988 und darf an andere Personen oder Personengruppen weder direkt noch indirekt übermittelt werden. Dieses Dokument darf nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika oder in deren Territorien gebracht werden. Die Verteilung dieses Dokuments in Kanada, Japan oder anderen Gerichtsbarkeiten kann durch Gesetz beschränkt sein und Personen, in deren Besitz diese Publikation gelangt, sollten sich über etwaige Beschränkungen informieren und diese erhalten. Eine Missachtung dieser Beschränkungen kann eine Verletzung der US- amerikanischen, kanadischen oder japanischen Wertpapiergesetzte oder der Gesetze einer anderen Gerichtsbarkeit darstellen. Durch die Annahme dieses Dokuments akzeptieren Sie jeglichen Haftungsausschluss und die vorgenannten Beschränkungen.

Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem Herausgeber. Der Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers erlaubt. Die Nutzung der Veröffentlichungen ist nur zu privaten Zwecken erlaubt. Eine professionelle Verwertung ist entgeltpflichtig und nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Herausgebers zulässig. Es besteht keine Aktualisierungspflicht. Lesen Sie hier mehr - https://www.js-research.de/disclaimer-agb/ -. Verantwortlich im Sinne der Person nach §18 Abs. 2 MSt.V: Jörg Schulte.

Enthaltene Werte: XD0002747026,XD0002746952,CA29446Y5020