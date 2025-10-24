Bei dieser Firma wird doppelte Kasse gemacht, denn hier profitiert man nicht nur vom Gold Boom, sondern auch von den extrem gestiegenen Silberpreisen.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

der aufstrebende Edelmetall-Entwickler Skeena Gold & Silver Ltd. (WKN: A3CRER) partizipiert mit zunehmenden Fortschrift seines Premium Projekts Eskay Creek von weiter steigenden Gold und Silberpreisen. Gerade die geopolitischen Krisen weltweit, lassen die Gold- und Silberpreise vermutlich auch in der nächsten Zeit auf einem sehr hohen Niveau verweilen und sichern damit guten Rohstoffunternehmen aus dem Silber und Gold Bereich signifikante Margen.

Der folgende Chart veranschaulicht sehr gut die hervorragende Entwicklung der Gesellschaft im letzten Jahr.

Quelle: comdirect.de; Bearbeitet Autor

Seit dem Korrekturtief von 7,11 EUR am 13.11.2024 konnte der Kurs auf ein Hoch von 17,74 Hoch bei 17,78 EUR am 13.10.2025 (Kursdaten Tradegate) um mehr als 140% zulegen!

Und das nicht nur aufgrund der Preisausbrüche bei den Edelmetallen. Denn auch operativ ging es mächtig vorwärts, was unserer Meinung nach im Kurs bisher noch keine Beachtung gefunden hat. Zudem machen die aktuellen Gewinnmitnahmen am Gold- und Silbermarkt das Papier nochmals interessanter.

Skeena Gold & Silver Ltd. (WKN: A3CRER) bleibt in der Erfolgsspur!

Skeena Gold & Silver Ltd. (WKN: A3CRER) ist ein kanadisches Edelmetall-Entwicklungsunternehmen mit Sitz in Vancouver, British Columbia. Der Fokus liegt auf dem großen Gold-/Silber-Projekt Eskay?Creek in der Region "Golden Triangle" im Nordwesten von British Columbia. Die Firma hat ihren Namen im Januar?2025 von Skeena Resources bewusst in Skeena Gold & Silver umbenannt, um den Fokus der Gesellschaft zu unterstreichen. Skeena verfügt im Bereich Silber als Nebenprodukt über einen größeren Silberschatz als so manches reines Silberunternehmen.

Quelle: Skeena Gold & Silver Ltd. (Homepage)

Skeena, der zukünftige Margenkönig?

Eskay Creek war früher schon eine hochgradige Untertagemine und wird nun in Siebenmeilenstiefeln von Skeena Gold & Silver (WKN: A3CRER) zu einer gewaltigen Tagebau-Produktion entwickelt.

Und allein schon diese Highlights aus der Machbarkeitsstudie 2023 sprechen Bände:

Reserven: ca. 4,6?Mio. Unzen Goldäquivalent (davon rund 3,3?Mio. Unzen Gold und 88?Mio. Unzen Silber).

ca. 4,6?Mio. Unzen Goldäquivalent (davon rund 3,3?Mio. Unzen Gold und 88?Mio. Unzen Silber). Erzgehalte: etwa 2,6?g/t Gold und 69?g/t Silber bzw. etwa 3,6?g/t Goldäquivalent.

etwa 2,6?g/t Gold und 69?g/t Silber bzw. etwa 3,6?g/t Goldäquivalent. Geplante Produktion in den ersten 10?Jahren: jährlich etwa 260.000 Unzen Gold sowie 7,65?Mio. Unzen Silber.

Kapitalbedarf vor Produktionsstart: rund 713?Mio. CAD

rund 713?Mio. CAD LOM AISC bei 687 $/oz Co-Produkt Goldäquivalent

Der Produktionsstart soll bereits im Jahr 2027 erfolgen. Nach Angaben des Unternehmens, handelt es sich bei Eskay-Creek um eines der weltweit höchstgradigen aber zugleich auch eines der kosteneffizientesten geplanten Projekte im offenen Tagebau. Bei geplanten Gesamtkosten von gerade mal 687 US-Dollar pro Unze Goldäquivalent im Vergleich zu den stetig steigenden Edelmetallpreisen, mausert sich Skeena Gold & Silver (WKN: A3CRER) zu einem absoluten Margen-König.

Aber Skeena ist noch breiter aufgestellt und überlässt nichts dem Zufall. Neben Eskay?Creek besitzt das Unternehmen auch noch das historische Snip-Goldprojekt (ebenfalls in der Golden Triangle), das ebenfalls über immenses Potenzial verfügt und hervorragend als Satellitenbetrieb zur Eskay-Mühle genutzt werden kann. Erz von Snip kann per LKW etwa 40 km zur Mühle auf Eskay Creek transportiert und dort verarbeitet werden. Das hochwertige Snip-Erz hat zudem das Potenzial, die Konzentrat-Qualität und damit auch die Rentabilität des Unternehmens erheblich zu erhöhen. Hier muss man aber wissen, dass kein Snip-Erz jemals in der Projektwirtschaftlichkeit berücksichtigt wurde.

Zudem tätigt Skeena Gold & Silver (WKN: A3CRER) cleverer Weise schon jetzt strategische Beteiligungen in Explorationsunternehmen (z.B. Investition in TDG?Gold?Corp.), um sich frühzeitig geologisch attraktiven Frühphasenprojekten anzunähern.

Bought-Deal-Finanzierung über 143,8 Millionen CAD in trockenen Tüchern

Bei der Margenaussicht und dem weit vorangeschrittenen Projekt Eskay Creek, ist es nicht verwunderlich, dass eine Reihe von potenziellen Investoren bereits an der Seite von Skeena Gold & Silver (WKN: A3CRER) stehen.

Erst am 1. Oktober gab die Gesellschaft eine bevorstehende Bought-Deal-Finanzierung über 125 Mio. CAD bekannt. Die Nachfrage auf Investorenseite war aber so groß, dass die Finanzierung nur wenige Tage später um rund 15% auf knapp 144 Mio. CAD erhöht wurde, wodurch 5.991.500 Stammaktien zum Stückpreis von 24 CAD an Investoren ausgegeben werden konnten.

Der Erlös aus dem Verkauf der Stammaktien wird vor allem für die fortlaufende Weiterentwicklung des Gold-Silber-Projekts Eskay Creek verwendet. Darüber hinaus verfügt die Gesellschaft laut Management zum 30. September 2025 über ca. 105 Mio. CAD an Barmitteln, womit die Kassen prall gefüllt sind!!

Fazit: Skeena Gold & Silver (WKN: A3CRER) ist das perfekte Match!!

Bei Skeena Gold & Silver Ltd. (WKN: A3CRER) stimmt wirklich alles. Angefangen von einem sehr gut besetztem Management bis hin zu einem überragendem Gold-Silber Projekt, das seines gleichen sucht. Hier könnte tatsächlich eine der weltweit höchstgradigsten Tagebauminen entstehen, welche natürlich auch durch sehr niedrige Produktionskosten pro Unze Gold und Silber glänzen kann.

Selbst wenn die Edelmetallpreise in den nächsten Jahren wieder etwas von ihren Hochs abgeben, wird dieses TOP-Unternehmen noch immer mit eindrucksvollen Margen aufwarten und gut bestehen können.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger und Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

