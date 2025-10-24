Star-Investorin Cathie Wood hat wieder zugeschlagen. Wie ein neues Update ihrer ETFs zeigt, hat die Star-Investorin jetzt diese weltbekannte Aktie gekauft, nachdem sie deutlich im Preis nachgegeben hat. Die Aktie von Netflix hat zuletzt infolge der gemeldeten Quartalszahlen ordentlich im Kurs nachgegeben. Nun hat Cathie Wood aber die Situation genutzt und die Aktien aufgesammelt. Cathie Wood kauft diese weltbekannte Aktie Konkret erwarb sie über ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE