FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 24. Oktober 2025



TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 CHE: Holcim, Q3-Umsatz

07:00 CHE: Schindler, Q3-Zahlen

07:00 NLD: Signify, Q3-Zahlen

07:00 FRA: Safran, Q3-Umsatz

07:00 NOR: Norsk Hydro, Q3-Zahlen

07:30 FRA: Sanofi, Q3-Zahlen

07:30 SWE: Saab, Q3-Zahlen

07:45 ITA: Eni, Q3-Zahlen

08:00 SCO: Natwest, Q3-Zahlen

08:00 SWE: Svenska Cellulosa, Q3-Zahlen

12:55 USA: Procter & Gamble, Q1-Zahlen

17:30 DEU: Porsche AG, Q3-Zahlen (18.00 h Presse- und Analystenkonferenz)

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

LUX: Eurofins Scientific, Investor Day

USA: General Dynamics, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 10/25

01:30 JPN: Verbraucherpreise 9/25

02:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/25 (1. Veröffentlichung) 07:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 8/25 (endgültig)

07:00 FIN: Erzeugerpreise 9/25

08:00 DEU: Bauhauptgewerbe 8/25

08:00 SWE: Erzeugerpreise 9/25

08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 9/25

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 10/25

09:00 ESP: Erzeugerpreise 9/25

09:15 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/25 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/25 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/25 (1. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/25 (1. Veröffentlichung) 12:30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Verbraucherpreise 9/25 (ursprünglicher Termin 15.10.25) 15:00 BEL: Geschäftsklima 10/25

15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/25 (1. Veröffentlichung) 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 10/25 (endgültig)

EUR: Moody's Rating zu Frankreich und USA, DBRS Rating zu EU

SONSTIGE TERMINE

DEU: Fortsetzung Berlin Global Dialogue (BGD) «Shifting Power, Shaping Prosperity» + 09.00 Mercedes-Chef Ola Källenius u.a. in Diskussionsrunde zu «Growing Together: Trade and Alliances in a Changing World» + 12.15 Unions-Fraktionschef Jens Spahn, Telekom-Chef Tim Höttges u.a. in Diskussionsrunde zu «Applied Intelligence: Europe?s Edge in the Global AI Race» + 14.45 Bundesbank-Chef Joachim Nagel u.a. in Diskussionsrunde zu «Global Shifts and Eurozone Anchors: A Central Bank Perspective»

EUR: Möglicherweise Fortsetzung des EU-Gipfels, Brüssel °



Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi