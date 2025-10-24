© Foto: Muhammed Selim Korkutata - Anadolu

Im Wettlauf um die technologische Vorherrschaft bei Künstlicher Intelligenz hat Alphabet-Tochter Google einen gigantischen Cloud-Vertrag mit dem KI-Start-up Anthropic geschlossen. Im Rahmen der Vereinbarung wird Google bis zu 1 Million seiner hauseigenen Tensor Processing Units (TPUs) an Anthropic liefern - Hochleistungs-Chips, die speziell für maschinelles Lernen entwickelt wurden. Der Rollout ist für 2026 geplant und soll über ein Gigawatt an Rechenkapazität freisetzen. Bloomberg hatte bereits am Mittwoch über entsprechende Gerüchte berichtet. Für Anthropic, den Entwickler des Chatbots Claude, bedeutet der Deal einen massiven Ausbau der Rechenleistung - und damit einen entscheidenden …