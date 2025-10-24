DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 24. Oktober

=== *** 01:30 JP/Verbraucherpreise landesweit September *** 06:30 CH/Holcim Ltd, Ergebnis 3Q *** 07:00 FR/Safran SA, Ergebnis 3Q *** 07:30 FR/Sanofi SA, Ergebnis 3Q *** 07:45 IT/Eni SpA, Ergebnis 3Q 08:00 GB/Natwest Group plc, Ergebnis 3Q *** 08:00 GB/Einzelhandelsumsatz September 08:00 DE/Bauhauptgewerbe, Auftragseingang und Umsatz August *** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen Oktober PROGNOSE: 87 zuvor: 87 *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Oktober PROGNOSE: 48,3 zuvor: 48,5 Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 48,2 zuvor: 48,1 *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Oktober PROGNOSE: 48,0 zuvor: 48,2 *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Oktober PROGNOSE: 51,2 zuvor: 51,5 Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 51,9 zuvor: 52,0 *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Oktober PROGNOSE: 49,5 zuvor: 49,5 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) Oktober PROGNOSE: 51,3 zuvor: 51,3 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) Oktober PROGNOSE: 49,7 zuvor: 49,8 Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 51,0 zuvor: 51,2 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Oktober PROGNOSE: 51,0 zuvor: 50,8 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Oktober PROGNOSE: 46,5 zuvor: 46,2 *** 12:55 US/Procter & Gamble Co, Ergebnis 1Q *** 14:30 US/Verbraucherpreise September PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+3,1% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+2,9% gg Vj Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,3%gg Vm/+3,1% gg Vj zuvor: +0,3%gg Vm/+3,1% gg Vj *** 14:45 DE/EZB-Ratsmitglieder Nagel und Villeroy de Galhau, Podiumsdiskussion bei Gipfel zu "Shifting Power, Shaping Prosperity" *** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex Oktober *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) Oktober PROGNOSE: 53,0 zuvor: 54,2 *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Oktober PROGNOSE: 51,8 zuvor: 52,0 *** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) Oktober PROGNOSE: 54,9 1. Umfrage: 55,0 zuvor: 55,1 *** 16:00 US/Neubauverkäufe September PROGNOSE: -11,3% gg Vm zuvor: +20,5% gg Vm *** 17:30 DE/Porsche AG, Ergebnis 3Q (18:00 Analysten- und Pressekonferenz) ===

