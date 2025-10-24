Schindler Holding AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen
Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
In den ersten neun Monaten 2025 erreichten Auftragseingang und Umsatz CHF 8 524 Mio. bzw. CHF 8 155 Mio., was einem Wachstum in Lokalwährungen von 3,8% bzw. 0,8% entspricht. Das Betriebsergebnis (EBIT) stieg auf CHF 1 022 Mio. Die EBIT-Marge betrug 12,5%. Die bereinigte EBIT-Marge lag bei 13,2%. Der Konzerngewinn erhöhte sich auf CHF 796 Mio. (Marge: 9,8%), und der Geldfluss aus Geschäftstätigkeit stieg auf CHF 967 Mio.
Lars Brorson | Head of Investor Relations
Schindler Management AG
Tel. +41 41 445 32 32
|Schindler Holding AG
