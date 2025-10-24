HBM Healthcare Investments AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

HBM Healthcare Investments publiziert Halbjahresbericht per 30. September 2025 mit Kennzahlen für die ersten sechs Monate des Geschäftsjahrs 2025/2026



Gewinn von CHF 96 Millionen trotz ungünstiger Währungsentwicklung

Hauptgewinntreiber sind Übernahmen und klinische Erfolge bei kotieren Portfoliounternehmen

Innerer Wert je Aktie (NAV) und Aktienkurs steigen um 6.1%, bzw. 4.0%; Diskont zum NAV bei 28%

Investoreninteresse und Zuversicht im Biopharma-Sektor nehmen zu Dynamische Entwicklung im Portfolio der börsenkotierten Unternehmen kompensiert Aufwertung des Schweizer Frankens HBM Healthcare Investments verzeichnete im ersten Halbjahr des Geschäftsjahrs 2025/2026 einen Gewinn von CHF 96 Millionen, ungeachtet der starken Aufwertung des Schweizer Frankens gegenüber den Investitionswährungen von knapp 10 Prozent. Haupttreiber waren Übernahmen und positive Kursentwicklungen im Portfolio der börsenkotierten Unternehmen. Der innere Wert je Aktie (NAV) stieg um 6,1 Prozent. Der Aktienkurs legte um 4,0 Prozent zu, notiert aber weiterhin mit einem hohen Abschlag zum NAV. Entwicklungen im Portfolio der börsenkotierten Unternehmen Aus den börsenkotierten Unternehmen resultierte ein Wertanstieg von CHF 132 Millionen. In diesem Ergebnis sind negative Währungseffekte in Höhe von CHF 101 Millionen enthalten. HBM Healthcare Investments profitierte insbesondere von drei Übernahmen: Genmab übernahm das Portfoliounternehmen Merus für USD 8 Milliarden, Roche bot bis zu USD 3,5 Milliarden für 89Bio, und SERB Pharma kaufte Y-mAbs Therapeutics für USD 412 Millionen. Zudem führten positive Studienergebnisse bei Abivax, Mineralys Therapeutics, Upstream Bio und UniQure zu teils markanten Kursgewinnen. Entwicklungen im Portfolio der privaten Unternehmen Die privaten Unternehmen belasteten das Ergebnis mit netto CHF 10 Millionen, nach negativen Währungseffekten von CHF 38 Millionen. Im Zentrum stand die weiterhin sehr erfreuliche Geschäftsentwicklung von Swixx, die eine um insgesamt CHF 31 Millionen höhere Bewertung der Beteiligungen an Swixx BioPharma und Swixx Healthcare ermöglichte. Zudem resultierte aus Swixx Healthcare ein Dividendenertrag von CHF 13 Millionen. Auch die japanische Aculys Pharma verzeichnete bedeutende operative Fortschritte und unterzeichnete zudem eine Übernahmevereinbarung mit Viatris. Die Transaktion hat aktuell keine Auswirkungen auf den Wert der Beteiligung, bietet jedoch bei Erreichen der Meilensteine Wertsteigerungspotenzial. Bei Odyssey Therapeutics, ConnectRN und Genalyte waren Wertberichtigungen im Umfang von insgesamt CHF 20 Millionen notwendig. Der Wert der Fonds reduzierte sich aufgrund von Währungsentwicklungen um CHF 17 Millionen. Vermögensallokation und Währungsabsicherung Bei den börsenkotierten Unternehmen wurde der Marktaufschwung für selektive Gewinnmitnahmen genutzt. Bei Immuneering, UniQure und Scholar Rock wurden neue Beteiligungen aufgebaut. Zwei Neuinvestitionen in private Unternehmen befinden sich in fortgeschrittener Sorgfaltsprüfung und dürften in Kürze abgeschlossen werden. Im Rahmen von Folgefinanzierungen wurden CHF 19 Millionen in bestehende private Unternehmen investiert. Die flüssigen Mittel erhöhten sich auf rund 8 Prozent des Vermögens, obwohl zwischenzeitlich die Dividendenzahlung erfolgte. Der Anteil der privaten Unternehmen beträgt 30 Prozent des Portfolios. Börsenkotierte Unternehmen umfassen 50 Prozent. Knapp die Hälfte davon stammen aus dem Portfolio der privaten Unternehmen. Der Anteil der Fonds beträgt 8 Prozent, die übrigen Vermögenswerte umfassen 4 Prozent. Um die Auswirkungen ungünstiger Währungsentwicklungen etwas abzufedern, wurde rund die Hälfte des US-Dollar-Risikos durch den Verkauf von Terminkontrakten gegenüber dem Schweizer Franken abgesichert. Ausblick In den vergangenen Wochen sind das Interesse und die Zuversicht der Investoren im Biopharma-Sektor spürbar gestiegen. Dazu haben vermehrte Übernahmeaktivitäten, gute Studienergebnisse sowie positive Signale hinsichtlich der Zölle und der Arzneimittelpreise beigetragen. HBM Healthcare Investments erwartet, dass sich dieser Trend fortsetzt und damit weitere Übernahmen sowie eine vorsichtige Wiederöffnung der Kapitalmärkte für ausgewählte Börsengänge ermöglicht. Zudem stehen in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahrs bei verschiedenen börsenkotierten Portfoliounternehmen wichtige Publikationen mit bedeutendem Kurspotenzial an. Nähere Informationen dazu auf der Webseite der Gesellschaft im Halbjahresbericht und in der Investorenpräsentation. Der Halbjahresbericht September 2025 ist auf der Webseite von HBM Healthcare Investments unter www.hbmhealthcare.com/de/investoren/finanzberichte einsehbar. Kontakt

Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an Dr. Andreas Wicki, +41 41 710 75 77,

andreas.wicki@hbmhealthcare.com .

