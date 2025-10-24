Der globale KI-Boom lässt die Nachfrage nach Energie rasant steigen. Dadurch rücken Technologien in den Fokus, die eine saubere und verlässliche Stromversorgung sichern. Ein Spezialist für Brennstoffzellen hat sich mit starken Industriepartnern genau auf diese Nische fokussiert. Jetzt könnte die Wachstumsphase beginnen.Gemeinsam mit Industriepartnern werden Systeme entwickelt, die Rechenzentren, Krankenhäuser und Industrieanlagen auch bei Engpässen zuverlässig mit Energie versorgen können. Nach ...

