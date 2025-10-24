DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

LUFTFAHRT - Die Bundesregierung hat die für die Luftfahrtbranche in Aussicht gestellten Entlastungen verschoben. "Im Bundeshaushalt 2026 bestehen noch keine Spielräume für die Rücknahme der Luftverkehrssteuererhöhung", teilte das Bundesverkehrsministerium gegenüber der Rheinischen Post mit. "Im Haushaltsaufstellungsverfahren für 2027 werden wir uns konstruktiv für eine Reduzierung einsetzen." In einem anderen Kostenpunkt gibt es offenbar schon zeitnah Bewegung: "Wir werden aber den Anstieg der Flugsicherungsgebührensätze soweit wie möglich reduzieren. Aktuell prüfen wir den Handlungsspielraum für eine Gebührensatzsenkung im Jahr 2026", sagte ein Ministeriumssprecher. (Rheinische Post)

WOHNUNGSNEUBAU - In den Jahren 2025 und 2026 werden nochmals deutlich weniger Wohnungen fertiggestellt als unter der Ampel-Regierung. Das ergeben Berechnungen des Instituts der Deutschen Wirtschaft (IW) für die Wirtschaftswoche. Nach knapp 252.000 Fertigstellungen im vergangenen Jahr werden es 2025 nur rund 235.000 Wohnungen sein, die neu auf den Markt kommen, und 2026 sogar nur rund 215.000 Wohnungen - trotz des sogenannten Bau-Turbo-Gesetzes, mit dem Bundesbauministerin Verena Hubertz den Wohnungsbau ankurbeln will. Grund seien die in den Vorjahren massiv eingebrochenen Baugenehmigungen. Gleichzeitig dauert es aber immer länger von der Erteilung einer Baugenehmigung bis zur Fertigstellung eines Bauvorhabens - nämlich 26 Monate, im für den Wohnungsmarkt wichtigeren Geschosswohnungsbau sogar 34 Monate. (Wirtschaftswoche)

October 24, 2025

