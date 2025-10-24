Google hat die KI-Suche integriert, Perplexity hat mit Comet einen eigenen Browser und OpenAI zieht jetzt nach. In einer Sonderfolge von t3n MeisterPrompter teilen Renate und Stella ihre ersten Einschätzungen zur Netz-Veränderung. Der Künstlichen Intelligenz bei der Arbeit zusehen: Das können Nutzer:innen der KI-Browser Atlas und Comet. Beide Programme haben einen Agenten-Modus, der Aufgaben wie Kalendereinträge oder Tischreservierungen übernehmen ...

