DJ MÄRKTE ASIEN/Positives US-chinesisches Handelssignal sorgt für Kauflaune

DOW JONES--Die Hoffnung auf eine Entschärfung der Handelsbeziehungen der USA und Chinas sorgt am Freitag an den Börsen in Ostasien für steigende Aktienkurse. Auslöser ist, dass das Weiße Haus für kommenden Donnerstag ein direktes Treffen der Präsidenten der USA und Chinas bestätigt hat. Die Märkte spekulieren darauf, dass es auch bei anderen bilateralen Zollabkommen zu Erleichterungen von den von den USA verfügten teils sehr hohen Importzöllen kommen könnte.

In Tokio steigt der Nikkei-225-Index um 1,5 Prozent auf 49,.367 Punkte, wobei auch der Yen hilft. Er tendiert weiter nach unten, was Exporte japanischer Unternehmen auf Dollarbasis verbilligt. Der Dollar kostet knapp 153 Yen, verglichen mit 152,40 zur Vortageszeit. Neue Preisdaten aus Japan sprechen derweil dafür, dass die Tür für schon länger avisierte Zinserhöhungen offenbleibt. Die Kernverbraucherpreise stiegen im September exakt wie erwartet gegenüber dem Vorjahr um 2,9 Prozent, liegen also weiter deutlich über dem Inflationsziel der Notenbank von rund 2 Prozent. Dessen ungeachtet wird für die kommende Notenbanksitzung in Japan mehrheitlich aber noch keine Zinserhöhung erwartet - auch nachdem gerade erst eine neue Premierministerin ernannt wurde.

Im südkoreanischen Seoul, wo schon länger Hoffnungen auf günstigere Handelsvereinbarungen mit den USA für Zuversicht und steigende Kurse sorgen, geht es sogar um 2 Prozent nach oben.

Verhaltener fallen ausgerechnet an den chinesischen Börsen die Gewinne aus, sie bewegen sich um ein halbes Prozent aufwärts, nachdem zuletzt beide Seiten, China und die USA, die Muskeln hatten spielen lassen und in ihrer Handelsbeziehung auf Härte gesetzt hatten. China dürfte in den kommenden Jahren seine Exportkontrollen angesichts der zunehmenden Handelsspannungen mit den USA verschärfen, so die Ökonomen von Capital Economics. Die jüngsten Kontrollen bei kritischen Mineralien spiegelten wahrscheinlich die Ansicht Pekings wider, dass jegliche Zurückhaltung von Washington nicht erwidert werde.

Wenig tut sich im australischen Sydney, dort bewegt sich das Marktbarometer kaum.

Unter den Einzelwerten geht es in Seoul für die Chipaktie SK Hynix um 6 Prozent nach oben. Dazu tragen auch Medienberichte über technologische Durchbrüche bei Chips und KI bei. Samsung Electronics gewinnen 2,4 Prozent. Auch in Tokio legen Chipaktien zu, Advantest um 3,7 und Tokyo Electron um 2,5 Prozent. In Hongkong verteuern sich SMIC um 5,5 Prozent.

Etwas Entspannung gibt es derweil bei den Ölpreisen, sie geben um knapp ein halbes Prozent nach. Am Vortag waren sie um über 5 Prozent nach oben geschossen, nachdem die USA Sanktionen gegen russische Ölunternehmen verhängt hatten.

In Sydney schnellt der Kurs von Pilbara Minerals um gut 8 Prozent nach oben. Das Rohstoffunternehmen hat einen Produktionsanstieg mitgeteilt und profitierte im ersten Quartal zudem von niedrigeren Kosten und höheren Lithiumpreisen.

INDEX zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 9.026,80 -0,1% +10,7% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 49.367,16 +1,5% +23,6% 08:30 Kospi (Seoul) 3.920,95 +2,0% +63,4% 08:30 Shanghai-Comp. 3.938,98 +0,4% +16,8% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 26.096,33 +0,5% +28,6% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 10:02 % YTD EUR/USD 1,1607 -0,1 1,1618 1,1599 +12,1% EUR/JPY 177,42 0,1 177,28 176,86 +8,3% EUR/GBP 0,8712 -0,1 0,8718 0,8687 +5,1% GBP/USD 1,3323 -0,0 1,3326 1,3352 +6,7% USD/JPY 152,86 0,2 152,60 152,47 -3,4% USD/KRW 1.437,16 0,0 1.436,81 1.438,70 -3,0% USD/CNY 7,0991 0,0 7,0964 7,0941 -1,5% USD/CNH 7,1281 0,0 7,1252 7,1247 -2,8% USD/HKD 7,7724 0,0 7,7716 7,7723 +0,0% AUD/USD 0,6503 -0,1 0,6510 0,6507 +4,9% NZD/USD 0,5751 -0,0 0,5752 0,5749 +2,5% BTC/USD 110.473,80 0,8 109.580,50 109.402,90 +13,3% ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 61,35 61,79 -0,7% -0,44 -15,8% Brent/ICE 65,65 65,99 -0,5% -0,34 -14,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 4.117,16 4.122,89 -0,1% -5,73 +56,3% Silber 48,59 48,8955 -0,6% -0,30 +68,2% Platin 1.409,19 1.402,58 +0,5% +6,61 +60,1% Kupfer 5,11 5,11 -0,0% -0,00 +24,3% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags (Angaben ohne Gewähr)

