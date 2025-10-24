Nie wieder nach wichtigen Rechnungen suchen: Papra soll die digitale Verwaltung von Dokumenten besonders einfach machen. Wir haben uns angeschaut, was die quelloffene Software alles kann. Eine ganze Reihe von Aktenordnern durchsuchen, nur um eine Rechnung zu finden? Das muss heute wirklich nicht mehr sein. Wenn Dokumente stattdessen aber auf verschiedene Ordner, Cloud-Speicher und Mail-Postfächer verteilt sind, hat die Digitalisierung erst mal auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...