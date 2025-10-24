Hanshow, ein weltweit führender Anbieter von digitalen Einzelhandelslösungen, vertieft sein globales Ökosystem durch strategische Kooperationen, die lokale Marktkenntnisse mit fortschrittlicher Einzelhandelstechnologie verbinden. Die jüngsten Partnerschaften bringen Glintt ein Technologie- und Vertriebsunternehmen im iberischen Apothekensektor und shopreme, einen führenden Anbieter von Selbstbedienungskassen und Smart-Cart-Lösungen, zusammen. Anstatt paralleler Initiativen werden diese Beziehungen in eine Architektur eingebunden, die digitale Preisgestaltung, In-Store-Medien, Innovationen im Kassenbereich und branchenspezifische Arbeitsabläufe miteinander verbindet, um die Digitalisierung des intelligenten Einzelhandels in großem Maßstab voranzutreiben.

Über seine Unternehmen Pulso und Consoft, die für die Apothekenverwaltungssoftware Nixfarma und Farmatic verantwortlich sind, verbindet Glintt Life mehr als 12.000 Apotheken in ganz Spanien mit Plattformen, die Rezepte, Logistik und Dienstleistungen unterstützen. Diese solide Präsenz in Verbindung mit der Erfolgsbilanz von Glintt Life im Bereich der Digitalisierung des Gesundheitswesens positioniert die Marke als vertrauenswürdigen Partner, um die Einzelhandelsinnovationen von Hanshow in den Apothekenkanal zu bringen. "Unsere Partnerschaft mit Hanshow ermöglicht es uns, intelligente Einzelhandels-Tools in Apotheken einzuführen und damit die Art und Weise zu verändern, wie Gesundheitsdienstleister Patienten effizient und individuell versorgen", sagte Luis Esgueva, Geschäftsführer bei Glintt Global und verantwortlich für das Apotheken-Geschäft von Glintt Life in Spanien.

Das einheitliche Self-Checkout-Ökosystem von shopreme, das weltweit in über 2.000 Geschäften eingesetzt wird, ergänzt die intelligenten Warenkorb-Tablets und In-Store-Medien von Hanshow mit seiner Snap-Cart-Software. Für Einzelhändler ist das Ergebnis nachrüstbar, skalierbar und DSGVO-konform es reduziert Schwund, verbessert das Einkaufserlebnis und eröffnet neue Möglichkeiten zur Monetarisierung von Einzelhandelsmedien. "Durch die Zusammenarbeit mit Hanshow schaffen wir ein zukunftsfähiges Kassensystem, das Kundenkomfort mit betrieblicher Effizienz und neuen In-Store-Medienfunktionen verbindet", so Nico Müller, CCO bei shopreme.

Der Ökosystem-Ansatz von Hanshow erstreckt sich über Regionen und Kategorien hinweg durch langjährige Beziehungen zu lokalen Marktführern und spezialisierten Innovatoren. In Südeuropa unterstützt ICS Karafyllis S.A. Fiskallösungen und POS-Dienstleistungen in Griechenland und Zypern; in ganz Europa trägt Shop&Roll mit preisgekrönten, nachhaltigen Designs zu Einkaufstransport, Visual Merchandising und POS-Ausstattung bei; im Nahen Osten ermöglicht Arab Mechanical Engineers Einzelhändlern die Einführung und Skalierung digitaler In-Store-Technologien. Zusammen mit Glintt Life und shopreme agieren diese Partner als vernetzte Knotenpunkte in einem einzigen Netzwerk sie ermöglichen eine schnelle Lokalisierung, schaffen Mehrwert und verkürzen die Zeit bis zur Wirkung für Einzelhändler weltweit.

"Wir freuen uns, dieses Ökosystem gemeinsam mit Partnern wie Glintt Life und shopreme in Europa, ICS Karafyllis S.A. in Griechenland und Zypern, Shop&Roll in den europäischen Märkten, Arab Mechanical Engineers im Nahen Osten und anderen regionalen Innovatoren voranzutreiben", sagte Liangyan Li, Senior Vice President bei Hanshow. "Durch die Verbindung der lokalen Reichweite mit den digitalen Fähigkeiten von Hanshow von ESL und In-Store-Medien bis hin zum nahtlosen Checkout helfen wir Einzelhändlern, Kosten zu senken, die Effizienz zu steigern und eine nachhaltige, kundenorientierte Transformation auf dem globalen Markt zu beschleunigen."

Über Glintt Life

Glintt Life, eine Marke von Glintt Global, die sich dem Gesundheitswesen widmet, ist der iberische Marktführer im Bereich Gesundheitstechnologie. Das Unternehmen hat sich einem vernetzten und globalen Gesundheitsökosystem verschrieben und unterstützt Fachkräfte im Gesundheitswesen dabei, ihr Ziel der Verbesserung der Lebensqualität der Bürger zu erreichen. Mit über 30 Jahren Erfahrung im Gesundheitswesen und einem 360°-Portfolio für den Apotheken- und Krankenhaussektor entwickelt, implementiert und unterstützt Glintt Life eine breite Palette von Dienstleistungen und Lösungen in mehr als 14.000 Apotheken und 430 Krankenhäusern in Portugal und Spanien.

Aufbauend auf dem fundierten internen Fachwissen des Unternehmens und seinen kontinuierlichen Investitionen in leistungsstarke und neue Technologien verbindet Glintt Life technologisch alles, was mit Gesundheit zu tun hat.

Denn Gesundheit ist alles und alles im Gesundheitswesen muss miteinander verbunden sein.

Glintt Life. Fürsorge für morgen

Weitere Informationen:glinttlife.com

Über shopreme

shopreme ist ein führender Anbieter von Self-Checkout-Lösungen und bietet ein umfassendes Portfolio an innovativen Technologien zur Verbesserung des Einkaufserlebnisses im Einzelhandel. Mit Lösungen wie Scan Go, SCO, AI-basierter Verlustprävention und Smart Cart revolutioniert shopreme die Art und Weise, wie Kunden in stationären Geschäften einkaufen und bezahlen in mehr als 2.000 Geschäften weltweit. Weitere Informationen finden Sie hier.

Über Hanshow

Hanshow ist ein Weltmarktführer auf dem Gebiet der Entwicklung und Herstellung von elektronischen Regaletiketten und digitalen Ladenlösungen. Das Unternehmen bietet seinen Kunden eine Reihe von individuellen IoT-Touchpoints und digitalen Ladenlösungen, die kundenorientierte Erkenntnisse liefern. Die Lösungen von Hanshow unterstützen bereits eine Vielzahl von Geschäften in über 70 Ländern und Regionen dabei, ihre Abläufe zu rationalisieren, ihre Preisstrategien zu optimieren und ihren Kunden ein personalisierteres Einkaufserlebnis zu bieten. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.hanshow.com

