Duderstadt, 24 Oktober 2025

Stärkung des Venture-Investments in strategischen NeuroTech-Partner Ottobock SE & Co. KGaA ("Ottobock") hat sein Investment in ONWARD Medical N.V. ("ONWARD Medical") erweitert. Das europäische Medizintechnik-Unternehmen entwickelt innovative Therapien, um die Beweglichkeit, Funktion und Unabhängigkeit von Menschen mit Querschnittslähmungen und anderen Mobilitätseinschränkungen wiederherzustellen. Am Mittwoch, den 22. Oktober 2025, kündigte ONWARD Medical die Durchführung einer Kapitalerhöhung an, deren Ergebnisse vor Börsenöffnung am Freitag, den 24. Oktober 2025, bekannt gegeben wurden. ONWARD Medical erzielte eine Summe von 50,9 Mio. Euro durch ein beschleunigtes Bookbuilding-Verfahren im Rahmen einer Privatplatzierung bei bestehenden und neuen institutionellen Investoren. Ottobock trat mit einer Investition von 10 Mio. Euro als Cornerstone-Investor auf und erhält sich damit die Position als größter Anteilseigner. Mit seiner aktuellen Investition stärkt Ottobock sein ursprüngliches Investment in ONWARD Medical vom Oktober 2024. Mit seinem Investment von 22,5 Mio. Euro war der MedTech-Champion damals bereits als Cornerstone-Investor eingestiegen. Seitdem hat ONWARD Medical erfolgreich das ARC-EX System in den US-Markt eingeführt. Klinischen Studien zufolge hat das nicht-invasive Neuromodulationsgerät 90% der Teilnehmer dabei geholfen, ihre Kraft oder Funktion in den oberen Extremitäten zu verbessern. 30% des nun erzielten Kapitals soll dafür eingesetzt werden, den Bereich Operations und den Vertrieb des Systems in den Vereinigten Staaten, Europa und anderen ausgewählten Ländern voranzutreiben. Zusätzlich sollen 40% in die neuartige Implantat-Technologie des ARC-IM Systems investiert werden. Unter anderem wird hierbei in Produktentwicklung, klinische Studien und die Umsetzung regulatorischer Anforderungen investiert. Der initiale Fokus des ARC-IM liegt auf Blutdruck-Schwankungen bei Menschen mit Querschnittlähmung, hat darüber hinaus jedoch auch die FDA Breakthrough Designation für die Wiederherstellung der Beinmotorik, die Stärkung der Rumpfstabilität, die Verbesserung der Blasenkontrolle und die Reduktion von Spastiken erhalten. "Wir sind überzeugt von der Technologie von ONWARD Medical. Die Entwicklungen des Unternehmens passen perfekt in unsere Zukunftsstrategie für Neuroorthetik. Wir freuen uns deshalb, durch unsere zusätzliche Investition unsere Rolle als größter Anteilseigner ebenso wie unsere strategische Partnerschaft zu stärken", sagt Oliver Jakobi, Chief Executive Officer von Ottobock. "Wir freuen uns über den erfolgreichen Abschluss dieser Transaktion, unterstützt durch Ottobock und angetrieben durch starke Nachfrage von hochwertigen Langzeit-Investoren," sagt Dave Marver, CEO von ONWARD Medical. Neben der zusätzlichen finanziellen Beteiligung, soll sich die internationale strategische Partnerschaft zwischen Ottobock und ONWARD Medical verstärken. Gemeinsam wollen die Unternehmen dafür sorgen, komplementäre Produkte und Dienstleistungen zu nutzen, und weitere Ideen für gemeinsame Innovationen in den Bereichen NeuroTech, NeuroOrthetik und Exoskelett zu entwickeln. Kontakt Investor Relations-Kontakt: Ottobock SE & Co. KGaA

Julia Hartmann

VP Investor Relations

Mobile +49 151 556 848 07

Julia.Hartmann@ottobock.de

Medienkontakt: Ottobock SE & Co. KGaA

Merle Florstedt

Head of Corporate Communications

Mobile +49 151 441 616 25 Merle.Florstedt@ottobock.de Über Ottobock Der börsennotierte, globale MedTech-Champion Ottobock vereint über 100-jährige Tradition mit herausragender Innovationskraft in den Bereichen Prothetik, Neuro-Orthetik und Exoskelette. Ottobock entwickelt innovative Versorgungslösungen für Menschen mit eingeschränkter Mobilität und treibt die Digitalisierung der Branche voran. Gegründet 1919 in Berlin, ist das Unternehmen mit fast 9.300 Mitarbeitenden (Vollzeitkräften) heute mit seinem Geschäft in 45 Ländern aktiv und betreibt das größte internationale Patientenversorgungsnetzwerk mit rund 400 Patientenversorgungszentren weltweit. Mit einer starken F&E-Quote im Produkt- und Komponentengeschäft und mehr als 2.600 Patenten und Patentanmeldungen prägt Ottobock die Human Bionics-Landschaft der Zukunft. Die Mission, die Bewegungsfreiheit, Lebensqualität und Unabhängigkeit von Menschen zu verbessern, ist tief in der DNA des Unternehmens verwurzelt - wie auch sein gesellschaftliches Engagement: Seit 1988 ist Ottobock Partner und Unterstützer der Paralympischen Spiele.



