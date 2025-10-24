In unruhigen Zeiten (wie diesen) sollten Anleger nicht nur auf Tech-Werte setzen, sondern in ihrem Depot auch solide Basiswerte berücksichtigen. Drei deutsche Qualitätsaktien mit langfristig überzeugender Perspektive: Siemens, Munich Re und Beiersdorf zeigen trotz herausfordernder Märkte Stärke, Innovationskraft und solide Margenentwicklung. Analysten sehen bei allen drei Titeln attraktives Kurspotenzial und stabile Dividenden. "Buy & Hold"-Kandidat ...

