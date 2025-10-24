Robeco UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, October 24
|23/10/2025
|Account Name
|Valuation Date
|Bloomberg Code
|ISIN Code
|Units Outstanding
|Shareholder Equity Base (ShareClass)
|NAV per Share Local
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|23/10/2025
|3DGE
|IE000WJ7OF21
|44004.00
|265762.10
|6.0395
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|23/10/2025
|3DGL
|IE000Q8N7WY1
|80909650.00
|493261885.85
|6.0965
|Robeco 3D European Equity UCITS ETF
|23/10/2025
|3DEU
|IE0007WLHX89
|3400000.00
|19341156.57
|5.6886
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|23/10/2025
|3DUE
|IE0008H4JHA2
|43883.00
|264720.56
|6.0324
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|23/10/2025
|3DUS
|IE000XERHYF0
|19214377.00
|114668967.15
|5.9679
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|23/10/2025
|3DUH
|IE000DEXCOR7
|272785.00
|1441039.06
|5.2827
|Robeco 3D EM Equity UCITS ETF
|23/10/2025
|3DEM
|IE0002Z12PN9
|36210000.00
|247650174.08
|6.8393
|Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF
|23/10/2025
|RDTM
|IE000VG2WCW5
|4920000.00
|29147345.21
|5.9243
|Robeco Climate Euro Government Bond UCITS ETF
|23/10/2025
|RCEG
|IE000D1DAPO5
|2000000.00
|10270100.88
|5.1351
