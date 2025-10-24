VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, October 24
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VANECK AEX UCITS ETF
|2025-10-23
|NL0009272749
|3938777.000
|384631845.18
|97.6526
|VANECK MULTI-ASSET BALANCED
|2025-10-23
|NL0009272772
|513000.000
|37794407.32
|73.6733
|VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO
|2025-10-23
|NL0009272780
|360000.000
|30659064.95
|85.1641
|VANECK GLOBAL REAL ESTATE
|2025-10-23
|NL0009690239
|8310404.000
|322842070.28
|38.8479
|VANECK IBOXX EUR CORPORATES
|2025-10-23
|NL0009690247
|2598390.000
|45109799.35
|17.3607
|VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10
|2025-10-23
|NL0009690254
|2426537.000
|30410259.32
|12.5324
|VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5
|2025-10-23
|NL0010273801
|2681000.000
|51466709.24
|19.1968
|VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED
|2025-10-23
|NL0010731816
|858000.000
|73203321.54
|85.3186
|VANECK MORN DM DIV LEADERS
|2025-10-23
|NL0011683594
|78950000.000
|3524157372.40
|44.6378
|VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED
|2025-10-23
|NL0010408704
|30103010.000
|1087361553.40
|36.1214
|VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT
|2025-10-23
|NL0009272764
|328000.000
|20765398.61
|63.3091
