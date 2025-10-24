Anzeige
PR Newswire
24.10.2025 08:12 Uhr
VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, October 24

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VANECK AEX UCITS ETF 2025-10-23 NL0009272749 3938777.000 384631845.18 97.6526
VANECK MULTI-ASSET BALANCED 2025-10-23 NL0009272772 513000.000 37794407.32 73.6733
VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO 2025-10-23 NL0009272780 360000.000 30659064.95 85.1641
VANECK GLOBAL REAL ESTATE 2025-10-23 NL0009690239 8310404.000 322842070.28 38.8479
VANECK IBOXX EUR CORPORATES 2025-10-23 NL0009690247 2598390.000 45109799.35 17.3607
VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10 2025-10-23 NL0009690254 2426537.000 30410259.32 12.5324
VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5 2025-10-23 NL0010273801 2681000.000 51466709.24 19.1968
VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED 2025-10-23 NL0010731816 858000.000 73203321.54 85.3186
VANECK MORN DM DIV LEADERS 2025-10-23 NL0011683594 78950000.000 3524157372.40 44.6378
VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED 2025-10-23 NL0010408704 30103010.000 1087361553.40 36.1214
VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT 2025-10-23 NL0009272764 328000.000 20765398.61 63.3091

