Die Krypto-Märkte halten den Atem an. Nach einer langen Durststrecke ohne richtungsweisende Wirtschaftsdaten aus den USA steht am heutigen Freitagnachmittag die Veröffentlichung der September-Inflationsdaten an. Die Zahlen haben das Potenzial, für erhebliche Bewegung bei Bitcoin, Ethereum und Co zu sorgen.Ökonomen erwarten einen Anstieg der Verbraucherpreise um 3,1 Prozent im Jahresvergleich - der höchste Wert seit 18 Monaten. Auf Monatssicht wird eine Teuerung von 0,4 Prozent prognostiziert. Die ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.