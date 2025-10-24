NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Renk auf "Buy" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. In Vorab-Aussagen zu den am 13. November anstehenden Quartalszahlen habe der Rüstungskonzern leichte Produktionsstörungen bei der Sparte VMS (Antriebssysteme und -lösungen für militärische Kettenfahrzeuge) sowie eine gewisse Marktabschwächung bei Gleitlagern erwähnt, schrieb Chloe Lemarie in ihrem am Donnerstagabend vorliegenden Ausblick. Das Management sehe sich aber auf Kurs zu den Jahreszielen. Lemarie rechnet mit einer Steigerung des Auftragseingangs um 25 Prozent, einem 14-prozentigen Umsatzanstieg und einem operativen Ergebnisplus (Ebit) von 17 Prozent./rob/gl/ajx



