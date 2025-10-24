BÖRSE AKTUELL: Handelskonflikte belasten Märkte (24.10.25)

Nach der US-Handelssitzung sorgte Donald Trump erneut für Schlagzeilen. Er erklärte: "Wir werden bald Landaktionen in Venezuela sehen." Ohne weitere Details aus den Medien deuten Analysten diese Aussage als mögliches Signal für eine militärische Intervention. Sollte dies eintreten, könnte die Nachfrage nach sicheren Anlageklassen stark steigen - ein klassisches Muster bei geopolitischen Spannungen.

USA - Kanada: Handelskonflikte belasten Märkte

Trump erklärte zudem ein "Ende" aller Handelsgespräche mit Kanada und verwies auf eine Werbekampagne über "Reagan-Tarife". Zeitgleich senkte Kanada die zollfreien Importgrenzen für Stellantis (-50 %) und GM (-24,2 %), um mehr Inlandsinvestitionen zu fördern. Der USDCAD-Kurs reagierte bislang kaum - Anleger beobachten die Lage abwartend.

Japan: Inflation bleibt hoch - Yen unter Druck

Im September lag die Inflation in Japan bei 2,9 - im Jahresvergleich, während die Kernraten bei 2,9 - und 3,0 - verharrten. Besonders die Warenpreise stiegen mit +4,2 - deutlich stärker als Dienstleistungen (+1,4 - Diese Dynamik erschwert eine frühzeitige Zinserhöhung der BoJ (Bank of Japan) und drückt weiterhin auf den Yen. Der JPY ist derzeit die schwächste G10-Währung, verliert rund 0,20-0,40 %, während USDJPY um 0,30 % steigt....

