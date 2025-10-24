DHL-Chef Tobias Meyer hat sich für eine mögliche staatliche Unterstützung von Zeitungsverlagen ausgesprochen, um die Zustellung von Zeitungen und Magazinen zu sichern. "Wir erkennen die gewaltigen Herausforderungen im Verlagswesen an. Es gibt unterschiedliche Weisen, darauf zu reagieren", erklärte Meyer den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.Er verwies dabei auf ein Beispiel im Nachbarland: "In Frankreich gibt es eine Subventionierung für die La Poste für die Frühzustellung von Tageszeitungen. Es ...

