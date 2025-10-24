Kommende Woche am Mittwoch ist es so weit: Auch die Deutsche Bank wird ihre Quartalszahlen präsentieren. Der Fokus richtet sich dann notwendigerweise auch auf das Gesamtjahr. Positive Impulse könnten dem Chart wieder auf die Beine helfen.Mehrere Finanzinstitute aus Europa haben bereits berichtet, wie ihr Geschäft zwischen Juli und September verlaufen ist. Bei der Deutschen Bank ist es kommenden Mittwoch, am 29. Oktober, so weit. Der Konsens geht von einem Erlösanstieg um rund 250 Millionen Euro ...

