© Foto: Philippe Turpin - Photononstop

Ein Rekord-Deal steht bevor: Banken planen eine 38-Milliarden-Dollar-Finanzierung für Oracle-nahe Rechenzentren. Damit erreicht der KI-Boom nun auch den globalen Schulden- und Anleihemarkt.Der globale KI-Boom erreicht den Kredit- und Anleihemarkt: Banken bereiten derzeit eine Finanzierung in historischer Höhe von 38 Milliarden US-Dollar vor, um den Bau zweier riesiger Rechenzentren zu unterstützen. Diese stehen in engem Zusammenhang mit Oracle und OpenAI. Wie Insider gegenüber Bloomberg berichten, soll die Platzierung bereits Anfang kommender Woche starten. Es wäre die bislang größte Transaktion für KI-Infrastruktur. Federführend bei diesem Mega-Deal sind JPMorgan Chase und die Mitsubishi …