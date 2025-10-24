DOW JONES--Etwas höher zeigen sich die DAX-Futures am Freitagvormittag. Mit großen Impulsen rechnen Marktteilnehmer vor dem Nachmittag nicht, wenn Inflationsdaten aus den USA veröffentlicht werden. Der Dezember-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 58 auf 24.371 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.381 und das Tagestief bei 24.292 Punkten. Der Umsatz ist mit bislang 930 Kontrakten sehr gering.

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.