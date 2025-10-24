DJ EUREX/DAX-Futures etwas höher - Warten auf US-Inflation
DOW JONES--Etwas höher zeigen sich die DAX-Futures am Freitagvormittag. Mit großen Impulsen rechnen Marktteilnehmer vor dem Nachmittag nicht, wenn Inflationsdaten aus den USA veröffentlicht werden. Der Dezember-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 58 auf 24.371 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.381 und das Tagestief bei 24.292 Punkten. Der Umsatz ist mit bislang 930 Kontrakten sehr gering.
October 24, 2025
