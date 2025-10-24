Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, October 24
[24.10.25]
TABULA ICAV
Janus Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
23.10.25
IE00BN4GXL63
10,517,633.00
EUR
0
104,315,809.77
9.9182
Janus Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
23.10.25
IE00BN4GXM70
31,280.00
SEK
0
3,115,528.37
99.6013
Janus Henderson HMT Global IG Credit Curve Steepener Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
23.10.25
IE00BMQ5Y557
458,600.00
EUR
0
51,259,196.67
111.7732
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
23.10.25
IE00BMDWWS85
44,815.00
USD
0
5,457,436.60
121.777
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
23.10.25
IE00BN0T9H70
52,303.00
GBP
0
6,182,344.72
118.2025
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
23.10.25
IE00BKX90X67
55,979.00
EUR
0
6,203,133.55
110.8118
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
23.10.25
IE00BKX90W50
15,507.00
CHF
0
1,536,611.25
99.0915
Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
23.10.25
IE000L1I4R94
1,812,830.00
USD
0
21,259,769.88
11.7274
Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
23.10.25
IE000LJG9WK1
505,302.00
GBP
0
5,267,551.88
10.4246
Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
23.10.25
IE000WXLHR76
1,013,673.00
EUR
0
10,859,501.28
10.713
Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
23.10.25
IE000P7C7930
73,581.00
GBP
0
810,823.84
11.0195
Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
23.10.25
IE000CV0WWL4
11,000,000.00
JPY
0
1,279,221,310.30
116.2928
Janus Henderson Pan European High Conviction Equity UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
23.10.25
IE0002A3VE77
700,000.00
EUR
0
8,753,852.43
12.5055
Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
23.10.25
IE000YMBL844
2,241,357.00
USD
0
23,461,561.79
10.4676
Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
23.10.25
IE000RH1ZG27
64,427.00
USD
0
684,196.77
10.6197
Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
23.10.25
IE000CCQKON9
2,034,999.00
EUR
0
20,572,352.12
10.1093
Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
23.10.25
IE000I8CR2Q4
5,005.00
EUR
0
50,556.18
10.1011
Janus Henderson US Transformational Growth High Conviction Equity UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
23.10.25
IE0009ZTL4B5
510,000.00
USD
0
5,469,636.61
10.7248
Janus Henderson Global Research-Engineered Equity Active Core UCITS
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
23.10.25
IE000Y3FZEN4
521,000.00
USD
0
5,221,264.76
10.0216