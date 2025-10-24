Anzeige
WKN: A2DQUG | ISIN: JE00BYPZJM29 | Ticker-Symbol: HDJA
Frankfurt
24.10.25 | 08:07
34,600 Euro
+0,58 % +0,200
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
S&P MidCap 400
1-Jahres-Chart
JANUS HENDERSON GROUP PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
JANUS HENDERSON GROUP PLC 5-Tage-Chart
PR Newswire
24.10.2025 09:06 Uhr
101 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, October 24

[24.10.25]

TABULA ICAV

Janus Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

23.10.25

IE00BN4GXL63

10,517,633.00

EUR

0

104,315,809.77

9.9182

Janus Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

23.10.25

IE00BN4GXM70

31,280.00

SEK

0

3,115,528.37

99.6013

Janus Henderson HMT Global IG Credit Curve Steepener Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

23.10.25

IE00BMQ5Y557

458,600.00

EUR

0

51,259,196.67

111.7732

Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

23.10.25

IE00BMDWWS85

44,815.00

USD

0

5,457,436.60

121.777

Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

23.10.25

IE00BN0T9H70

52,303.00

GBP

0

6,182,344.72

118.2025

Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

23.10.25

IE00BKX90X67

55,979.00

EUR

0

6,203,133.55

110.8118

Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

23.10.25

IE00BKX90W50

15,507.00

CHF

0

1,536,611.25

99.0915

Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

23.10.25

IE000L1I4R94

1,812,830.00

USD

0

21,259,769.88

11.7274

Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

23.10.25

IE000LJG9WK1

505,302.00

GBP

0

5,267,551.88

10.4246

Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

23.10.25

IE000WXLHR76

1,013,673.00

EUR

0

10,859,501.28

10.713

Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

23.10.25

IE000P7C7930

73,581.00

GBP

0

810,823.84

11.0195

Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

23.10.25

IE000CV0WWL4

11,000,000.00

JPY

0

1,279,221,310.30

116.2928

Janus Henderson Pan European High Conviction Equity UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

23.10.25

IE0002A3VE77

700,000.00

EUR

0

8,753,852.43

12.5055

Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

23.10.25

IE000YMBL844

2,241,357.00

USD

0

23,461,561.79

10.4676

Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

23.10.25

IE000RH1ZG27

64,427.00

USD

0

684,196.77

10.6197

Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

23.10.25

IE000CCQKON9

2,034,999.00

EUR

0

20,572,352.12

10.1093

Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

23.10.25

IE000I8CR2Q4

5,005.00

EUR

0

50,556.18

10.1011

Janus Henderson US Transformational Growth High Conviction Equity UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

23.10.25

IE0009ZTL4B5

510,000.00

USD

0

5,469,636.61

10.7248

Janus Henderson Global Research-Engineered Equity Active Core UCITS

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

23.10.25

IE000Y3FZEN4

521,000.00

USD

0

5,221,264.76

10.0216


© 2025 PR Newswire
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.