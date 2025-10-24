Nach unserem letzten Kauftipp Ende vergangenen Monats hat die Aktie von Viking Therapeutics wieder Fahrt aufgenommen und konnte über 20% zulegen. Vor den kommenden Quartalszahlen kocht die Spannung weiter hoch. Welche Szenarien sind für das Unternehmen zu erwarten? Hoffnungsträger in der Stoffwechselforschung Viking Therapeutics ist ein biopharmazeutisches Unternehmen in der klinischen Entwicklungsphase, das sich auf Therapien für Stoffwechsel- und ...

