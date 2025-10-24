Die Lufthansa-Aktie gibt im Kurs immer weiter ab. Doch was belastet den MDAX-Konzern jetzt? Und wie kann es mit den Papieren weitergehen? Ölpreis belastet die Lufthansa Zuletzt ist die Aktie der Lufthansa ordentlich unter Druck geraten. Ein Faktor dafür ist der steigende Ölpreis, der sich nach den US-Sanktionen gegen russische Unternehmen aus dem Energiesektor im Aufwind befindet. Zusätzlich gab es am Donnerstag eine negative Studie der Citigroup. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...