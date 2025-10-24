Anzeige
WKN: A2DQUG | ISIN: JE00BYPZJM29
Frankfurt
24.10.25
34,600 Euro
+0,58 % +0,200
Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, October 24

[24.10.25]

TABULA ICAV

Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

23.10.25

IE000JL9SV51

40,471.00

USD

0

483,660.55

11.9508

Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

23.10.25

IE000BQ3SE47

3,710,547.00

SEK

0

418,360,941.52

112.7491

Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

23.10.25

IE000LSFKN16

656,306.00

GBP

0

6,792,269.98

10.349

Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

23.10.25

IE000LH4DDC2

272,747.00

EUR

0

3,064,607.81

11.2361


© 2025 PR Newswire
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.