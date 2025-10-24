Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, October 24
[24.10.25]
TABULA ICAV
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
23.10.25
IE000JL9SV51
40,471.00
USD
0
483,660.55
11.9508
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
23.10.25
IE000BQ3SE47
3,710,547.00
SEK
0
418,360,941.52
112.7491
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
23.10.25
IE000LSFKN16
656,306.00
GBP
0
6,792,269.98
10.349
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
23.10.25
IE000LH4DDC2
272,747.00
EUR
0
3,064,607.81
11.2361