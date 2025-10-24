In der neuen Version der Produktplattform für Versicherungen Snoopr ist eine autonome KI-Assistentin integriert. "AVA" sucht und vergleicht selbstständig Produkte, recherchiert Preise, fordert bei Bedarf Angebote an und kommuniziert direkt mit Kunden, Maklern und Versicherern. Auf der Produktplattform für Versicherungen Snoopr vereinfacht künftig eine digitale Versicherungsassistentin die Produktsuche und den Austausch im Markt. Die KI namens "AVA" übernimmt autonom den gesamten Rechercheprozess ...Den vollständigen Artikel lesen ...
