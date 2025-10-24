Datum der Anmeldung:
22.10.2025
Aktenzeichen:
B3-99/25
Unternehmen:
Quartz Fibre Private Limited (Praana Group, Familie Goenka), Mumbai/Indien; Erwerb des Glasfaserverstärkungsgeschäfts von Owens Corning, Toledo/Ohio/USA;
Produktmärkte:
Assembled Rovings, Chopped Strands, Direct Rovings, Mats (als geschnittene Glasfaserstränge CSM oder als Endlosfilamente CFM)
