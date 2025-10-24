Datum der Anmeldung:
22.10.2025
Aktenzeichen:
B11-75/25
Unternehmen:
Darfon Electronics Corp., Taoyuan City (TWN); Kontrollerwerb über GROFA Action Sports GmbH, Bad Camberg
Produktmärkte:
E-Kick-Scooter, Fahrräder E-Bikes Ersatzteile Kleidung Schlösser Sättel und Helme
