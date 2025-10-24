Datum der Anmeldung:
21.10.2025
Aktenzeichen:
V-74/25
Unternehmen:
Tredje AP-fonden und Fjärde AP-fonden, beide Stockholm (SWE); Anteils- und Kontrollerwerb an und über Polhem Infra KB und Polhem Infra AB, beide Stockholm (SWE) sowie Chapone S.à r.l., Luxemburg (LUX)
Produktmärkte:
Datendienste, Glasfasernetz, Sprachkommunikation
