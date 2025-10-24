Datum der Anmeldung:
21.10.2025
Aktenzeichen:
B1-146/25
Unternehmen:
Polaris Private Equity V K/S, Kopenhagen, Dänemark/ Erwerb sämtlicher Anteile an und Alleinkontrolle über die Contractor Holding GmbH, München
Produktmärkte:
Personaldienstleistungen
