Datum der Anmeldung:
20.10.2025
Aktenzeichen:
B2-36/25
Unternehmen:
Erwerb von Vermögenswerten der Steinsche Mediengruppe durch die Lehmanns Media GmbH sowie Erwerb der Steinsche Buchhandlung Werl durch die Thalia Bücher GmbH
Produktmärkte:
Bücher, Fachinformationen
20.10.2025
Aktenzeichen:
B2-36/25
Unternehmen:
Erwerb von Vermögenswerten der Steinsche Mediengruppe durch die Lehmanns Media GmbH sowie Erwerb der Steinsche Buchhandlung Werl durch die Thalia Bücher GmbH
Produktmärkte:
Bücher, Fachinformationen
© 2025 Bundeskartellamt