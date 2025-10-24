Nach MTU und GE Aerospace hat nun auch der französische Anbieter Safran seine Jahresprognose zum dritten Mal in diesem Jahr angehoben. Grund dafür ist ein Rekordabsatz seiner Leap-Triebwerke, die sowohl bei Boeing als auch Airbus zum Einsatz kommen. Die Aktie kann davon jedoch nicht profitieren. Im dritten Quartal lieferte Safran 511 Triebwerke aus, was einem Anstieg von 40 Prozent entspricht Der Umsatz kletterte um 18 Prozent auf 7,85 Milliarden Euro. In den ersten neun Monaten ergibt sich damit ...

