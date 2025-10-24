Mondsee (ots) -Der Duft von Zimt und Tannenzweigen liegt in der Luft, warmes Licht schimmert aus den Fenstern am Marktplatz und direkt vor der mächtigen Basilika St. Michael tummeln sich Kinder und Erwachsene. Der Mondseer Advent - vom 21. November bis 21. Dezember 2025 im Kreuzgang, am Marktplatz und im Karlsgarten - präsentiert sich ohne Hektik, ohne Kitsch, sondern mit echter Handwerkskunst, Musik, Genuss und Herzenswärme.Handwerkskunst im Kreuzgang - Tradition trifft InspirationIm stimmungsvollen, witterungsgeschützten Kreuzgang des ehemaligen Benediktinerklosters zeigt sich der Advent von seiner kunstvollen Seite. Hier entstehen kleine Wunder aus Holz, Glas, Stoff und Keramik - liebevoll gefertigt von Kunsthandwerkerinnen und -handwerkern aus der Region. Da die Ausstellerinnen und Aussteller wöchentlich wechseln, wird jeder Besuch zu einer neuen Entdeckungsreise. Wer durch die Bögen des alten Klosters spaziert, spürt Geschichte und Handwerkstradition in jedem Winkel - und findet Geschenke mit Seele.Genuss & Musik am MarktplatzNur wenige Schritte weiter, am Marktplatz vor der Basilika, wird der Advent zum Fest für alle Sinne. Hier duftet es nach gebrannten Mandeln, frisch gebackenen Bauernkrapfen, Maroni und würzigem Punsch. Zwischen den festlich geschmückten Hütten sorgen Bläserensembles, Chöre und regionale Bands für den passenden Klangteppich. Mal sanft und besinnlich, mal schwungvoll und fröhlich - immer mit Herz und ohne lauten Trubel.Kinderadvent im Karlsgarten - ein Paradies für kleine EntdeckerAuch für Kinder wird der Advent in Mondsee zu einem ganz besonderen Erlebnis. Im Karlsgarten neben der Basilika öffnet der Kinderadvent seine Pforten - mit einem historischen Karussell, flauschigen Schafen, Lama-Spaziergängen und einer Feuerstelle zum Würstelgrillen. Hier können kleine Gäste basteln, singen, Geschichten lauschen und einfach Kind sein, während sich die Erwachsenen bei Punsch und Musik entspannen.Kultur, Brauchtum & SeezauberEin liebevoll zusammengestelltes Rahmenprogramm verbindet Kultur, Brauchtum und Gemeinschaft: verschiedene Adventkonzerte, stimmungsvolle Führungen durch den Ort Mondsee, und Ausstellungen, wie die Perchtenmaskenausstellung schaffen Momente des Innehaltens. Ein Höhepunkt ist das traditionelle Christbaumtauchen am Mondsee, bei dem das Licht des geschmückten Baumes über dem Wasser tanzt - ein stilles Symbol für Frieden, Hoffnung und Zusammenhalt.Zwischen Lichterglanz, Seezauber und gelebtem Brauchtum zeigt sich Mondsee im Advent von seiner stillsten und schönsten Seite. Wer hier durch die Gassen schlendert, spürt den Zauber vergangener Zeiten - und findet ein Stück von dem wieder, was Weihnachten im Herzen bedeutet: Frieden, Wärme und ein Hauch von Kindheitszauber. www.mondsee.at/adventPressekontakt:Tourismusverband Mondsee-Irrsee-SalzkammergutDr. Franz Müller Straße 3A-5310 MondseeTel.: +43 6232 2270Mail: info@mondsee.atWeb: www.mondsee.atPressekontakt:Maria Liebeweinml@dimaconcept.dewww.urlaubsinspirationen.comOriginal-Content von: Tourismusverband Mondsee-Irrsee, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168885/6144224