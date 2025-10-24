Cyberangriffe sind heute ein alltägliches Risiko - für Unternehmen jeder Branche und Größe. Laut einer aktuellen Bitkom-Studie verursachen Cyberangriffe jährlich Schäden von rund 202,4 Milliarden Euro für die deutsche Wirtschaft. Trotz steigender Sicherheitsbudgets bleibt ein Aspekt oft unbeachtet: die Sicherheit von Schriftdateien. Schriften sind mehr als Gestaltung, sie sind Software - und damit potenzielle Angriffsziele. Nicht verifizierte Fonts ...

